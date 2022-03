Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni, al via a Rapallo il bando "Orti sociali" - Genova 24

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha deliberato questa mattina l’atto di indirizzo per la costituzione del bando di assegnazione degli orti sociali come veicolo di promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni.

Il Comune incentiva l’invecchiamento attivo che riporta tra le proprie finalità la promozione delle azioni a favore delle persone anziane, ultrasessantenni, volta a sostenere utilizzare al meglio le risorse di ogni persona per tutto l’arco della vita dandogli la possibilità di essere protagonista del proprio futuro favorendo, inoltre, l’inclusione sociale.

L’amministrazione aveva già individuato i terreni di proprietà comunale contraddistinti dai mappali 1155 e 1156 siti in Via della Pineta Località Santa Maria del Campo per l’utilizzo ad orti sociali, il comune ha provveduto alla bonifica, messa in sicurezza e sistemazione dell’area sopra indicata e suddiviso gli stessi in sette lotti opportunamente attrezzati con punti acqua per ciascun orto e dotati di mobiletti singoli per ricovero attrezzi.

L’atto di indirizzo assunto dal comune, prevede per coloro che hanno concluso positivamente il percorso di assegnazione di un orto nelle annualità precedenti l’assegnazione in via prioritaria.

Tale iniziativa è stata avviata sul territorio comunale nel 2013 per la prima volta prevede una durata triennale ed è in scadenza nel mese di Aprile l’ultima assegnazione del 2019.

I beneficiari hanno costituito un gruppo di aggregazione ormai stabile e consolidato e che, inoltre, nel complesso gli assegnatari hanno conservato con cura gli appezzamenti loro assegnati, rendendoli fruttiferi, e realizzando, altresì, in alcuni casi, piccoli interventi di abbellimento, che rendono assai decoroso e gradevole il panorama della zona.

L’ amministrazione ha valutato opportuno valorizzare il buon percorso realizzato dai beneficiari prevedendo in sede di nuovo bando l’assegnazione in via prioritaria a coloro che risultano già assegnatari purché il loro percorso si sia concluso nel pieno rispetto del disciplinare di gestione valorizzando così l’impegno profuso e i buoni risultati prodotti.

“Proseguiamo con questa iniziativa che negli anni si è rivelata assai proficua. Le attività agricole sottese al progetto hanno consentito agli assegnatari di prevenire processi invalidanti, fisici e psicologici, e di mantenersi in attività favorendo la diffusione di corretti stili di vita rendendo possibile un invecchiamento attivo utile ed a valorizzare ogni persona come risorsa.” dichiara il sindaco Carlo Bagnasco.