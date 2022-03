Incidente in A7, coinvolti alcuni mezzi pesanti: traffico bloccato in direzione Milano - Genova 24

Genova. Un incidente con diversi mezzi pesanti si è verificato questa sera poco prima delle 20 sulla A7, nei pressi del bivio con l’A10 in direzione Milano poco dopo l’ingresso di Genova Ovest.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito, per fortuna non grave, soccorso prontamente dai medici del 118 e trasportato al pronto soccorsi in codice giallo. Sul posto è stata richiesta la presenza dei vigili del fuoco per provare a rimuovere i mezzi coinvolti.

Al momento il traffico risulta bloccato in direzione Milano per chi arriva da Genova Ovest ma anche per chi proviene dalla A10, con code e rallentamenti da Genova Aeroporto