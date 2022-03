Incidente alla succursale del Gobetti, 14enne ferito per la caduta di una finestra - Genova 24

Genova. Un ragazzino di 14 anni, studente del liceo Gobetti, è rimasto ferito questo pomeriggio dopo avere urtato una finestra con una spalla facendola uscire dai cardini. La finestra gli è poi caduta addosso.

E’ successo alla succursale del liceo in via Spataro, a Sampierdarena. Sul posto è intervenuto il 118, con l’automedica, e le volanti della polizia per accertare i fatti.

Il ragazzo è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Non è grave. Nel 2019 quattro studenti erano rimasti feriti in una scuola di Pegli, sempre per la caduta di una finestra.

Questa volta si è trattato però di un problema non legato alla manutenzione. “A quanto ho capito si è trattato di un episodio del tutto accidentale, ma so che la città metropolitana, che ha competenza sugli istituti scolastici superiori si è già mossa per effettuare tutti i controlli del caso, sono molto dispiaciuta per quanto accaduto al ragazzo”, dice Barbara Grosso, assessore alla Scuola del Comune di Genova.