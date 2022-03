Incendio nella discarica di Scarpino a Sestri Ponente: 4 squadre dei vigili del fuoco sul posto - Genova 24

Genova. È scoppiato un incendio nella discarica di Scarpino, a Sestri Ponente, questa mattina, poco prima del 6. Sul posto, al momento, ci sono 4 squadre dei vigili del fuoco, ancora impegnati a domare le fiamme, e i dipendenti Amiu con gli escavatori.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, si tratterebbe di “un incendio importante, esteso per circa 100 metri, dietro al quale le squadre impiegheranno molto tempo”.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

L’assessore Campora: “messa in sicurezza la zona”

“La zona è stata messa in sicurezza e non ci sono rischi né dal punto di vista ambientale né per la salute dei cittadini. È stato immediatamente attivato il piano di emergenza e il personale Amiu è intervenuto affiancato dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno contenuto il fronte del fuoco” spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Campora, che farà un sopralluogo in mattinata.

E conclude: “Si sta indagando sulle cause dell’incendio, scoppiato intorno alle 5 del mattino. La dirigenza di Amiu sta seguendo in loco l’evolversi della situazione”.