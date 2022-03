Incendio nel quartiere di San Teodoro, fiamme sulla collina di via Ferrara - Genova 24

Genova. Aggiornamento ore 20: i pompieri che sono sul posto insieme ai volontari, riferiscono che l’incendio è al momento sotto controllo. Serviranno ancora un paio d’ore di lavoro per il completo spegnimento del rogo.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in una zona boschiva nei pressi di via Ferrara, nel quartiere di San Teodoro.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione in un versante scosceso, a ridosso di alcuni orti, raggiungibile con un irto sentiero. Sul posto stanno intervenendo due squadre da terra dei vigili del fuoco.

La zona è piuttosto impervia ed è vicina a un muraglione in cemento armato. Anche sui terrazzi del muraglione si sono sviluppati alcuni focolai.

Non ci sono state al momento evacuazioni ma il rogo non è troppo distante dall’edificio noto come “casa nera”, una residenza protetta.

Ignote per ora le cause dell’incendio. L’alta colonna di fumo è chiaramente visibile da buona parte del centro storico e dal porto antico.

(foto Eleonora Cutrono)