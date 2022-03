Incendio nel parco di Portofino, vigili del fuoco in azione anche con mezzi aerei - Genova 24

Genova. Vigili del fuoco al lavoro sul territorio del parco di Portofino a causa di un incendio divampato in località Casone, alle spalle di Rapallo.

Sul posto sono intervenuti e stanno operando i pompieri di Rapallo con alcuni volontari dell’antincendio boschivo. In azione anche un elicottero e non è escluso l’impiego di un canadair per avere ragione delle fiamme più in fretta.

Il clima secco di queste settimane e la ventilazione stanno rendendo il fuoco più vigoroso.

Sul posto anche il presidente del Parco regionale e sindaco di Portofino Matteo Viacava. Lo sviluppo dell’incendio è seguito personalmente dall’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

Si tratta del terzo incendio in tre giorni: ieri un rogo si è sviluppato in un’area boschiva in piena città a Genova, in zona San Teodoro, nel quartiere cosiddetto Florida, il giorno prima le fiamme avevano interessato la vegetazione di località Le giutte, sopra Mele.