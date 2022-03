Incendio in un'abitazione sulle alture di Recco, morti tre cagnolini - Genova 24

Recco. Questo pomeriggio dopo le 17.30 i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Recco, il località Verzemma, per l’incendio di una palazzina di due piani.

Arrivati sul posto le fiamme avevano già coinvolto tutto il piano superiore. Durante lo spegnimento sono stati ritrovate le carcasse senza vita di tre cagnolini. Sono riusciti a mettersi in salvo, invece, gli inquilini dell’abitazione, madre, padre e due figli piccoli.

In appoggio da Genova sono giunte una squadra, l’autobotte per la riserva idrica e il carro con le bombole d’aria respirabile per gli apparecchi autoprotettori. Ingenti i danni.