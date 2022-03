In uscita il nuovo libro dello scrittore genovese Massimo Tagino - Genova 24

La Saga del Cacciatore – Alba, edito da Pav editore, è il primo volume di una trilogia fantasy che promette di stravolgere i cliché tipici del genere per presentare una storia affascinante, nuova è ricca di spunti originali.

Ambientata in una scozia immaginaria del XVII secolo, la trama narra le vicende di An Mauler, un demone leggendario, sadico e crudele che si manifesta nelle luna calante per soddisfare la sua fame di sangue e paura. Nel piccolo villaggio di Bishoppbrigs, Aris, si imbatte casualmente nel mostro ingaggiando una battaglia dalla quale ne esce gravemente ferito nel fisico ma non nello spirito.

In lui si fa strada la voglia di vendetta e parte a caccia del demone imbattendosi in un mondo nel quale cacciatori, prede ed esche si confondono. La Saga del Cacciatore si ispira ai miti e alle leggende del folklore scozzese per dare vita a vicende uniche e profonde dando vita a un’ambientazione travolgente.