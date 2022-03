In congedo di maternità, la scuola non le rinnova il contratto: "Lotto perché non accada ad altre colleghe" - Genova 24

Genova. “Oggi ho un lavoro in una scuola statale, fortunatamente non ho problemi ma credo che la mia storia vada raccontata, e proprio in questo 8 marzo, in modo che altre donne come me possano stare in guardia, in modo che non accada di nuovo”. Mentre ci racconta, al telefono, la sua storia Ambra Flamigni – genovese, professoressa di spagnolo – viene interrotta a più riprese dal vociare di un bambino piccolo. In fondo anche quella creatura è, inconsapevolmente, protagonista di questo articolo.

Sì perché la docente è ancora arrabbiata, molto arrabbiata, per non essersi vista rinnovare un contratto da una scuola paritaria della città, il liceo linguistico Deledda, privato e partecipato anche dal Comune di Genova. “Tra il 2020 e il 2021, senza abilitazione, sono stata chiamata per diverse sostituzioni con contratti a tempo determinato – racconta – sono rimasta incinta e per via del congedo di maternità obbligatorio non ho concluso gli ultimi giorni di contratto 2021, a giugno, e pensavo di riprendere con il nuovo anno scolastico”.

“Anche se la mia maternità scadeva il 3 ottobre, due settimane dopo l’inizio della scuola – continua la donna – avevo avuto rassicurazioni dalla coordinatrice d’istituto che il mio, come altri contratti, sarebbe stato rinnovato anche in nome della continuità didattica, ovvero per permettere ai miei studenti di continuare ad avere la stessa insegnante. Il risultato è che oggi a insegnare loro spagnolo c’è un’altra persona, un uomo”.

Quello che, a distanza di mesi, continua a ferire Ambra Flamigni, è che il contratto non le sia stato rinnovato perché neomamma. “Il mancato rinnovo mi è stato comunicato con un messaggio su whatsapp, il motivo invece mi è stato detto durante una riunione con la direttrice e con la nostra rsu, io continuo a essere sono convinta che questa cosa non sia accettabile”, dice la professoressa.

Dalla direzione della fondazione Fulgis, l’ente che gestisce la scuola (con il linguistico anche il Duchessa di Galliera e il Deledda International) assicurano che “tutto è stato fatto alla luce del sole e secondo le regole“. Così afferma Susanna Fadda, direttrice della fondazione. “La signora era in congedo di maternità obbligatorio, era impossibilitata per legge a lavorare e per noi sarebbe stato impossibile assumerla, non a caso anche i sindacati non hanno avuto nulla da dire”.

Alla nostra domanda se sarebbe stato possibile fare comunque un contratto con la docente in attesa che, due settimane dopo, prendesse servizio, quindi trovando un supplente in quel periodo, la direttrice ha affermato: “No, non era possibile”. La fondazione è un ente privato, ricorda la manager, e “come tale non sottosta alle stesse regole di un ente pubblico”.

Ambra Flamigni in questi mesi si è rivolta all’ufficio della consigliera di parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, che la sta seguendo in questa battaglia contra la discriminazione. “Con lei abbiamo trovato riferimenti giuridici che ci danno ragione, secondo la Cassazione – cita – lo stato di gravidanza non osta all’assunzione con contratto a termine di una lavoratrice che si trovi in periodo di astensione obbligatoria”.

“Anzi – continua con il riferimento normativo – in applicazione del codice delle Pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs. 198/2006 e s.m.i) secondo quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5476 del 26 febbraio 2021, il mancato rinnovo di un contratto a termine a una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza ben può integrare una discriminazione basata sul sesso, atteso che a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte del datore di lavoro anche con riguardo alla prestazione del contratto in scadenza della suddetta lavoratrice, esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, ben può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza”.