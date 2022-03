Immobile di via Livorno messo in vendita dall'Inps: domani gli inquilini in presidio sotto Tursi - Genova 24

Genova. Un presidio sotto palazzo Tursi prima dell’inizio del consiglio comunale per chiedere al Comune di Genova di fare da intermediario con l’Inps.

A manifestare saranno domani, martedì 29 marzo, a partire dalle 13.30 gli inquilini di via Livorno 12 supportati dal sindacato Usb. La loro storia Genova24 l’ha raccontata in questo articolo. Si tratta di 12 famiglie, mediamente coppie anziane, che vivono da decenni un un palazzo di proprietà pubblica (sono entrati tramite bandi) che ora l’Inps vuole vendere. L’edificio, pur essendo fatiscente, è inserito nel catasto come immobile “di pregio” per cui molti degli inquilini non potranno acquistarlo tramite prelazione e rischiano di essere sfrattati.

“Le istituzioni pubbliche non possono rimanere a guardare – dice il sindacato – La situazione in cui si trovano gli inquilini di via Livorno è emblematica, ma è solo una delle tante situazioni che si possono incontrare. Detto ciò crediamo che la giunta comunale debba intervenire a partire anche da questa vertenza e porsi come intermediario con l’Inps al fine di trovare una soluzione per tutte le famiglie residenti in via Livorno”.