Illuminazione in corso Europa, Paglialunga (Lega): "A breve novità" - Genova 24

Genova. La consigliera leghista torna sull’argomento per sollecitare l’Amministrazione a ripristinare l’illuminazione delle colonnine a led in Corso Europa.

Non è la prima volta che Sonia Paglialunga, consigliera della Lega nel Comune di Genova pone l’attenzione nella Sala Rossa sulle colonnine a led spente nella trafficata Corso Europa.

“Attraverso un’interrogazione, ho chiesto nuovamente all’Assessore competente di ripristinare quanto prima l’illuminazione delle colonnine gialle in Corso Europa. Sono spente da mesi, anche di notte. La strada è molto trafficata e al centro della carreggiata ci sono dei marciapiedi con le pensiline per la fermata degli autobus che devono essere segnalati adeguatamente perché costituiscono un ostacolo maggiore allo scorrimento dei mezzi” commenta la consigliera.

Per questo, è di nuovo intervenuta sul tema poiché, appunto, l’illuminazione sia assolutamente efficiente come previsto dal codice della strada, per garantire la massima sicurezza a tutti.

L’Assessore Campora le ha risposto prontamente, dicendo di aver sollecitato Aster ad intervenire entro il mese di marzo. “Ringrazio a nome di tutti gli automobilisti e dei pedoni, perchè dal momento in cui la situazione verrà ripristinata, sarà garantita una maggiore sicurezza per tutti. Sarà mia premura verificare che quanto detto si realizzi nei tempi prestabiliti” conclude la consigliera della Lega in Comune Sonia Paglialunga.