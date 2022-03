Il Tour nazionale del Fundraising fa tappa a Genova - Genova 24

Genova. Sarà tappa a Genova la 6° edizione del Tour del Fundraising, che prevede lezioni aperte a tutti per imparare a fare la raccolta fondi che funziona a Genova e nel territorio ligure. Il 6 aprile la lezione sarà in diretta da Genova con Riccardo Rossano responsabile fundraising e comunicazione di Flyng Angel per scoprire le sfumature e le difficoltà del fare raccolta fondi a Genova e sul territorio ligure.

Il Tour del Fundraising, all’interno del quale si inserisce l’iniziativa, è guidato dall’esperienza di Valerio Melandri, – direttore del ventennale Master in Fundraising dell’Università di Bologna – campus di Forlì di volta in volta accompagnato da un’eccellenza del territorio: un fundraiser che “ce l’ha fatta” a raccogliere fondi con la sua organizzazione nella sua città.

La tappa regionale sarà a Genova e ospiterà la responsabile raccolta fondi e comunicazione di Flying Angels Foundation Onlus, Riccardo Rossano con il quale ci si confronterà sulle sfumature del fare raccolta fondi nelle unicità del territorio ligure. Condividerà la sua esperienza in Flying Angels Foundation Onlus. Si approfondiranno le caratteristiche del territorio ligure, le opportunità di raccolta fondi da individui e da aziende, le metodologie che più funzionano per fare raccolta fondi, per farla bene e senza improvvisazioni.

Sarà una lezione aperta a tutti per incontrare più persone possibili, per dialogare su cosa fa la propria organizzazione raccontarsi le difficoltà e aspettative dei tanti volontari, presidenti, fundraiser, responsabili di comunicazione e tutti coloro che il nonprofit lo vivono ogni giorno.

Il Tour del Fundraising ha ricevuto l’importante patrocinio di CSVnet, l’associazione nazionale dei centri di servizio del volontariato e a supportarci per l’incontro di Genova la Fondazione Edoardo Garrone. Le tappe in Italia saranno in tutto 9: si partirà dalla capitale, Roma per scendere fino in Sicilia, passando per Milano e anche a Genova.

Come riservare il proprio posto:

Le lezioni sono ad ingresso libero, ma è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo in questa pagina https://rebrand.ly/Partecipa_lezione_aperta In alternativa è possibile riservare un posto virtuale scrivendo una mail a master@fundraising.it, chiamando il numero 3518940715