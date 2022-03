Il tir con i primi aiuti inviati da Genova ha superato il confine ed è in Ucraina - Genova 24

Genova. Le 22 tonnellate di aiuti tra cibo, medicine, coperte e vestiti – tutti aiuti raccolti dai cittadini genovesi per la popolazione ucraina – era stati affidati a Viktor, un autotrasportatore professionista, e al suo tir, partito nella tarda mattinata del 3 marzo dai giardini davanti alla Stazione Brignole.

Un viaggio durato circa due giorni attraverso le autostrade dell’Est Europa quello che ha portato quello che sarà il primo di una serie di camion della solidarietà al di là del confine tra la Polonia e l’Ucraina.

A dare la notizia è stato padre Vitalij Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova, con un messaggio rimbalzato sulle varie chat dove si organizzano gli aiuti. “Lode a Dio, il primo tir è già in Ucraina, porta tutta la nostra generosità, grazie a ciascuno di voi”, scrive.

A corredo della notizia una fotografia del tir in questione fermo a un distributore di benzina in una zona di pianura. I caratteri in cirillico sull’insegna della stazione di servizio confermano l’informazione.

Era tutt’altro che scontato che il tir riuscisse a passare il confine per proseguire ora il suo viaggio verso le città ucraine e gli enti che si occuperanno di distribuire i generi di prima necessità.

In questo momento, infatti, come noto, i corridoi umanitari non sono ancora attivi e anche soggetti accreditati e organizzati come la Croce Rossa Internazionale o l’Unhcr hanno dovuto limitare alle linee di confine le loro distribuzioni.

“Il camion ha targa ucraina e l’autista è di nazionalità ucraina, probabilmente per questo ha trovato il modo di passare”, ipotizza il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino.

Da capire cosa succederà adesso e se quella delle consegne via tir privati, in attesa che si organizzino i corridoi umanitari, potrà essere una soluzione praticabile in larga scala.