Il Pd contro la nuova agenzia regionale dei rifiuti: "Costerà ai cittadini 3 milioni in aumenti Tari" - Genova 24

Genova. “Un carrozzone che costerà ai cittadini 3 milioni di euro all’anno finanziati con aumenti della Tari senza migliorare il servizio. Per noi questa legge va ritirata e completamente riscritta”. Così il Partito Democratico ligure attacca il provvedimento della giunta Toti che istituirebbe la nuova agenzia regionale per i rifiuti (Arlir) allo scopo di centralizzare la gestione sostituendo Comuni, Province e Città metropolitana di Genova in tutte le attività di pianificazione.

Nel mirino soprattutto l‘aspetto finanziario. Come emerge dal prospetto allegato al testo della legge, nell’anno 2022 l’agenzia avrà una dotazione finanziaria di un milione di euro recuperato dal bilancio regionale. Ma a partire dal 2024, con la previsione di funzionamento a regime, i costi saranno coperti attraverso una quota della Tari “quantificata dai Comuni in ragione non inferiore di 1,80 euro per abitante residente determinando un gettito stimabile in 2.717.649 euro superiore alle spese di funzionamento quantificate in 2.613.596,87 milioni di euro”.

L’iter legislativo della legge, annunciata un mese fa dall’assessore Giacomo Giampedrone come cosa fatta, si sta dimostrando in realtà più complicato del previsto. La proposta doveva essere discussa questa settimana in commissione ma è stata rinviata. La ragione, secondo i consiglieri del Pd, è che molti sindaci, anche quelli del centrodestra, l’avrebbero rispedita al mittente. E infatti il Cal (consiglio delle autonomie locali) non si è ancora espresso, rimandando a sua volta la discussione sul testo.

“È inaccettabile caricare i liguri di nuove tasse – tuona il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi -. L’introduzione di questa Alisa dei rifiuti spoglierà i Comuni di ogni potere perché i territori diventeranno meri esecutori delle linee guida della Regione Liguria. Dopo l’evidente fallimento del modello di centralizzazione della sanità, che ha portato a svuotare Alisa dopo cinque anni con 22 milioni di euro di costi di funzionamento rimasti sulle spalle dei cittadini, si rischia di dar vita a un nuovo carrozzone che livellerà verso il basso la gestione dei rifiuti”.

Secondo le stime del Pd i costi saranno in realtà più alti di quelli messi nero su bianco dalla giunta, visto che il prospetto stima in 500-600mila euro le spese necessarie per la sede di Genova ma non fornisce ulteriori dettagli sul funzionamento delle sedi provinciali. Tra i costi conteggiati anche quelli del personale (un milione all’anno per 20 nuove unità da assumere) e dei vertici (98.400 euro all’anno per il direttore che subentrerà dal 2023 al commissario ad acta, 20mila per il revisore).

L’esigenza di centralizzare la gestione dei rifiuti in Liguria deriva soprattutto dalla grave arretratezza del Comune di Genova in tema di raccolta differenziata. Come riporta la giunta stessa nella relazione illustrativa, la quota regionale si è attestata al 53,46% nel 2020 rispetto al 38,63% del 2015 con 134 Comuni oltre il 65% rispetto ai 32 del 2015. Ma a trascinare in basso il dato ligure è proprio il capoluogo che, fermandosi al 35%, “condiziona pesantemente il risultato complessivo: senza Genova, la Liguria sarebbe in linea con i risultati richiesti dalla normativa nazionale“.

“È una norma assurda e inutile – rincara però il consigliere Davide Natale -. Nessuna Regione, indipendentemente da chi è governata, ha costruito una legge centralista come questa e nessuna Regione prevede ulteriori costi per i cittadini. La legge vigente conteneva già i requisiti per omogeneizzare i servizi a livello regionale. Non si capisce perché la giunta non abbia seguito l’esempio di altre Regioni, dove al fianco di un necessario coordinamento regionale si tiene comunque una gestione dei servizi a livello provinciale o territoriale. Bastava copiare il Piemonte, l’Emilia Romagna e le Marche. E poi, perché non collocare gli uffici presso la Regione o la Città metropolitana in modo da risparmiare almeno 600mila euro?”.

“Questa legge è impossibile da emendare e va assolutamente fermata – concludono Garibaldi e gli altri consiglieri del gruppo -. Per noi serve una legge legata alla pianificazione degli impianti, mentre attualmente le due cose sono scollegate. La nostra proposta è dare funzionalità e supporto alla vecchia legge”.