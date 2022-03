Il Ligorna espugna il terreno del Borgosesia - Genova 24

Nella prima frazione la rete del vantaggio porta la firma del solito Cericola (su assist di Donaggio), autore del sesto goal. dal suo arrivo nel mercato di riparazione,

All’85°, la rete del definitivo 2-0 di Gomes, involatosi da metà campo e servito da Mattia Placido. definito da mister Roselli “grande centrocampista di qualità a cui non piace più fare il difensore”.

Il commento di capitan Stefano Botta: “Siamo contenti perché abbiamo fatto un altro passo verso il nostro obiettivo. Sapevamo che loro sono una squadra forte, che palleggia molto e l’avevamo preparata puntando sulle ripartenze”.

Il commento di Ciro Cipolletta, centrale difensivo biancoblù: “Sapevamo dell’importanza di questa partita. L’abbiamo curata. bene in settimana, cercando di applicare tutto quello che ci ha chiesto il mister e penso che per la maggior parte della partita ci siamo riusciti Adesso accantoniamo questa vittoria è ci proiettiamo subito per un’altra sfida delicata come quella di sabato ad Imperia. Ci aspetta una gara dura ma come tutte le partite proveremo a mettere in difficoltà gli avversari per portare a casa l’intera posta in palio”.

Il commento di mister Giorgio Roselli: “Ottimo risultato contro una squadra forte e che gioca bene, abbiamo sofferto il giusto, lasciando poche occasioni mei e creando occasioni per segnare altre reti. Loro attaccavano spesso con otto o nove giocatori, lasciando talvolta l’1<1 e il 2>1 sulla metà campo”.

Borgosesia: Gilli, Frana (90° Bernardo), Picozzi, Martimbianco, Farinelli, Puka (54° Manfrè), Eordea, Zazzi (63° Areco), Gaddini, Guatieri, Barbetta. A disposizione: Gavioli, Iannacone, Salvestroni, Monteleone, Colombo, Latini. Allenatore: Lunardon.