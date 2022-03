"Il Giro d'Italia fatelo passare sull'A26". La 'proposta' della Valle Stura soffocata dal caos autostrade - Genova 24

Genova. “Fate passare il giro d’Italia sulla A26, così almeno tutto il paese si potrà rendere conto di quello che stiamo vivendo da quasi quattro anni”. Questo il commento che arriva dalla Valle Stura in merito all’annuncio fatto ieri dal sindaco Marco Bucci del passaggio del Giro d’Italia sul nuovo ponte Genova San Giorgio in occasione della prevista tappa genovese.

“La situazione è grottesca – commentano a Genova24 i residenti della vallata organizzatisi nel Gruppo Viabilità valli Stura e Orba – ieri, nel primo sabato di primavera, ci sono stati 16 chilometri di code tra Ovada, Masone e l’A10, con persone che hanno impiegato tre ore per fare un percorso di pochi chilometri. Il tutto a causa dei cantieri autostradali che, ed è bene ricordarlo ancora una volta, oggi sono urgenti e improcrastinabili perché negli ultimi vent’anni le manutenzioni non sono state fatte. Nella stessa giornata, negli stessi esatti momenti in cui le persone erano bloccate nell’ennesima coda colossale, arrivava l’annuncio della tappa del giro sul nuovo ponte. Tempismo perfetto”.

“Ci sarebbe da ridere, se non fosse in realtà un drammatico stillicidio quotidiano – spiegano – il caos autostradale sta bloccando la nostra regione, e molti territori stanno letteralmente soffocando, come la Valle Stura, alle prese con crisi economica e sociale, con persone che cambiano casa e aziende che rischiano di chiudere per sempre”.

Ma non credete che comunque il passaggio sul nuovo San Giorgio, con tutti i significati attribuitigli, possa essere una vetrina, un segno di rinascita per la città? “Di vetrine in questi anni ne abbiamo viste tante, troppe. E la situazione non è cambiata. La vetrina di cui ha bisogno Genova, come la nostra valle, crediamo sia quella della realtà. Una realtà che vede ogni giorno da quattro anni i genovesi e i Liguri intrappolati in autostrada. Il passaggio del Giro sul nuovo ponte non cambierà nulla per i genovesi, e sarà soltanto un altro giorno di disagi per la viabilità”.

“Ma se invece passasse in A26 potrebbe essere anche sportivamente più divertente – aggiungono sarcasticamente – con un po’ di salita, i restringimenti, gli scambi di carreggiata. Decisamente più appassionante. E se sopravvissuti, i ciclisti li accogliamo volentieri nei nostri ristoranti e nella nostra valle, che tra autostrade, covid e peste suina è sempre più abbandonata a se stessa”.