Il Genoa riemerge da un'apnea lunga sei mesi, Blessin: "Premiato il lavoro dei ragazzi" - Genova 24

Genova. Nel giorno dell’anniversario dell’impresa di Liverpool, il Genoa torna a vincere dopo sei mesi, 187 giorni. Era il 12 settembre a Cagliari. L’ultima vittoria in casa invece risaliva al 24 aprile, contro lo Spezia. Altro campionato, addirittura.

Eppure, nonostante tutto, il Grifone torna a sperare. Agguanta momentaneamente il Venezia (che però ha una partita in meno, oltre a quella da giocare con la Sampdoria) ed è a tre punti da un Cagliari che attende il Milan.

Al di là dei calcoli, il Genoa può tirare un sospiro di sollievo che gli consente di non pensare troppo all’ennesimo errore arbitrale. L’irruenza di Ostigard, ingenuo nell’intervento avendo già un giallo sul groppone, è stata pagata cara. Le conferme arrivate sul campo testimoniano la bontà della campagna acquisti di Spors, pur senza la ciliegina sulla torta dell’attaccante di “peso”: Frendrup è una scoperta piacevolissima anche per la versatilità dimostrata.

Il Genoa non si è disunito in inferiorità numerica, anzi, è il Torino che ha giocato peggio. Nel secondo tempo l’impressione è che la squadra di Juric non fosse in grado comunque di essere davvero pericolosa. Merito di una grande solidità a centrocampo e difensiva del Genoa, che ha anche creato ripartenze efficaci con l’ingresso di Yeboah, supportato da Sturaro durante i lanci lunghi di Sirigu dal fondo. Bani, entrato a freddo, è stato all’altezza della situazione, confermando che chiunque scenda in campo si inserisce perfettamente nel sistema Blessin.

Portanova è sempre più leader: al di là del gol, si vede che è in fiducia anche nel coraggio con cui porta palla e trascina i compagni.

Blessin festeggia non solo sotto la Nord, dove addirittura si è arrampicato sulla ringhiera per un contatto coi tifosi, ma è andato anche sotto la Sud a raccogliere gli olè del pubblico. Qualcuno gli suggerisce che probabilmente, se si candidasse a sindaco, otterrebbe un ottimo risultato. “Ho il miglior lavoro del mondo, non lo cambierei con nessun altro, ma non bisogna esagerare con i superlativi, è solo una vittoria, non abbiamo raggiunto niente”.

Il mister rossoblù continua a predicare calma: “Dopo ogni partita ho sempre detto che bisognava continuare a lavorare e crederci. Oggi, con 65 minuti con un uomo in meno, può esserci stato un po’ di catenaccio per la squadra”. Mente a Verona, altra partita importantissima per continuare a sperare: “Il mio modo di fare cerco di trasmetterlo ai ragazzi, che fanno benissimo, per questo li ringrazio per come interpretano le partite. La squadra oggi è stata premiata del lavoro che ha fatto per 95 minuti sul campo”.

Sull’episodio di Ostigard non commenta: “Ero lontano sul campo e non ho visto il filmato dopo la partita, però fa male perdere un giocatore come Leo non solo oggi, ma per la prossima partita”.