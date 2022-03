Il bollettino completo dei cantieri stradali e delle modifiche al traffico a Genova - Genova 24

Genova. Dal 7 al 10 marzo chiusure notturne in via Siffredi per lavori sul viadotto che attraversa la ferrovia: qui tutti i dettagli. Di seguito il bollettino completo di tutti i cantieri e delle modifiche alla viabilità della prossima settimana.

In Lungomare Canepa, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, fino alla mezzanotte del 22 marzo, per lavori a cura di Ireti di collegamento sottoservizi propedeutici alla riqualificazione del Nodo di San Benigno, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso ed il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati nei tratti: lungomare Giuseppe Canepa, tratto compreso tra il “ponte elicoidale” e lo stipite ponente del civico 3; via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e lungomare Canepa; via Fiamme Gialle, tratto compreso tra via Chiesa e lungomare Canepa. Per i veicoli che, percorrendo via Fiamme Gialle, giungono all’intersezione con lungomare Canepa è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ed è confermato l’obbligo si svoltare verso destra.

Per i lavori di riqualificazione di via Cornigliano (asfaltatura carreggiata tra Via De Cavero e Via S. G. d’Acri) su indicazione di Sviluppo Genova, Società per Cornigliano comunica che la prossima fase dei lavori di asfaltatura definitiva della carreggiata in via Cornigliano, tra via de Cavero e l’incrocio con via S. G. Acri, è programmata per il 5 – 6 marzo (dalle 4 di sabato 5 alle 4 di domenica 6), con la chiusura totale della viabilità nella parte interessata. Il transito sarà interdetto tra via de Cavero (compresa) e via S. G. Acri (non compresa). Pertanto: per i veicoli in attraversamento levante-ponente e viceversa, il percorso preferenziale è via Guido Rossa; per i veicoli provenienti da ponente diretti in via Cornigliano, restano aperte le vie laterali di monte e di valle di via Cornigliano fino a via Vetrano e viale Narisano comprese; per i veicoli provenienti da levante diretti in via Cornigliano il transito è consentito fino all’incrocio con via San Giovanni d’Acri, con svolta obbligata in via San Giovanni d’Acri; per i veicoli diretti alle alture: entrata via Cervetto chiusa, unico accesso da via Dufour. I veicoli diretti a via Guido Agosti percorreranno via Cervetto in direzione levante e via Robotti. I veicoli diretti alla parte bassa di via Cervetto (zona istituto Calasanzio) percorreranno via Cervetto in temporaneo senso unico alternato. Per i veicoli provenienti dalle alture, unica uscita in via Cornigliano da via Piana. Per i veicoli provenienti da via S. G. Acri, transito consentito con svolta obbligata verso levante all’incrocio con via Cornigliano; via de Cavero accessibile a doppio senso di marcia solo da via Bertolotti; sarà vietata la sosta sui parcheggi lato levante della via. Via Pellizzari accessibile a doppio senso di marcia solo da via Cervetto; sarà vietata la sosta sui parcheggi lato ponente, nella parte alta della via, e lato levante nella parte bassa della via. La linea di servizio pubblico AMT 160 percorrerà regolarmente via Dufour verso le alture, e uscirà su via Cornigliano percorrendo via Tomaso – via Oneto e via Piana. Tutte le informazioni sulle linee sul sito Amt Genova.

Da martedì 8 marzo, alle 6, per riqualifica delle barriere di sicurezza a cura di Aspi, per 40 giorni circa, sarà chiuso il sottopasso via De Marini. Pertanto, chi proviene dalla A7, casello di Genova Ovest, potrà immettersi sulla viabilità cittadina solamente: dalla rampa destra di immissione su via Cantore, con svolta consentita sia verso ponente sia verso levante; dalla rampa di accesso all’elicoidale e alla Sopraelevata.

Inoltre, subito dopo la barriera è prevista la formazione di due incolonnamenti: a destra per chi si deve immettere su via Cantore, e a sinistra per chi deve percorrere Elicoidale o sopraelevata.

Per i lavori di realizzazione, a cura dell’Impresa esecutrice Pizzarotti & C. spa, del nuovo cavalcaferrovia via Siffredi, l’asse di collegamento aeroporto-città-casello autostradale, con la demolizione del viadotto Aviatori Pionieri d’Italia (Programma straordinario degli interventi stradali prioritari in ambito portuale), dalle 21 di lunedì 7 marzo e fino alle 5 del 10 marzo, esclusivamente nella fascia oraria 21-5, è stabilito il divieto di circolazione nel tratto compreso tra la rampa proveniente da via Albareto e il confine con le aree di competenza autostradale di via Melen in via Pionieri e Aviatori d’Italia. Tutte le informazioni sulla viabilità alternativa e modifiche al traffico veicolare sul sito del Comune di Genova e per le variazioni delle linee bus su Amt Genova.

In via Borzoli, nel tratto tra i civici 74 e 92, fino all’11 marzo, per lavori di miglioramento della circolazione veicolare e la realizzazione di un parcheggio a raso verrà temporaneamente modificata la circolazione e la sosta veicolare: limite di velocità a 30 km\h, senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di fermata in entrambi i lati e istituzione di un percorso pedonale protetto. I lavori rientrano nel piano delle infrastrutture viarie emergenza ponte Morandi sui tornanti di via Borzoli (realizzazione marciapiede, fase 1.2).

Per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico di via Chiappeto, fino al 28 febbraio 2023, in via delle Casette, nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h; nel tratto compreso tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale. In via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette sono istituiti: limite massimo di 30 km/h in entrambi i segmenti stradali, l’obbligo di arresto e dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 25 marzo, per un intervento straordinario di sostituzione dei giunti stradali nel tratto tra corso Europa e cavalcavia Don Bosco, è introdotto il limite di velocità massimo a 30 km\h.

Per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Pra’/Voltri fino al 30 settembre in via Pra’, nel tratto tra via Porrata e il civ. 65, sono istituiti: limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso; divieto di transito, all’altezza del segmento stradale che porta al casello autostradale per i veicoli provenienti da ponente e con direzione di marcia ponente/levante. Contestualmente, per i veicoli con direzione di marcia ponente/levante, giunti all’altezza dell’intersezione semaforizzata con l’uscita dello svincolo autostradale di Genova Pra’, è istituita la direzione obbligatoria diritto.

Fino al 31 agosto in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano sono istituiti la limitazione della velocità dei veicoli a 30 Km/ora e il divieto di fermata per i lavori di ampliamento e di trasformazione dei locali dell’ex sottopasso in un parcheggio interrato.

Nel quartiere di Sturla, per lavori di adeguamento idraulico del sul Rio Chiappeto, fino al 19 gennaio 2023 sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in questi segmenti stradali: viale Cembrano, tratto compreso tra il civico 10 e via Romana di Quarto; via Romana di Quarto, tratto compreso tra il civico 19 e viale Cembrano; via Nino Franchi, tratto compreso tra il civico 2A e viale Cembrano; via delle Casette, tratto compreso tra il civico 6 e viale Cembrano. Sono stabilite anche le seguenti prescrizioni: per i veicoli in uscita da via delle Casette e via Nino Franchi è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il controviale di accesso alla nuova rampa di cantiere; per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Nino Franchi e la rampa di cantiere è istituito l’obbligo di dare la precedenza all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano; senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente nel controviale di accesso alla rampa di cantiere; settore di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci che compiono operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere sono regolati da movieri.

Tutti i lavori, Municipio per Municipio, al link: https://bit.ly/3vK0ssV