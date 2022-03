Il 21 maggio l'Entierro de la Sardina: in 550 da Murcia a Genova per la grande festa in maschera - Genova 24

Genova. Saranno almeno 550 le persone attese a Genova per il weekend del 21 maggio, quando le vie del centro si coloreranno di figuranti in maschera che sfileranno tra musica e balli e regaleranno complessivamente un milione di giocattoli ai bimbi che si troveranno lungo il percorso. È l’Entierro de la Sardina, grande festa tradizionale della città spagnola di Murcia che dallo scorso 17 dicembre è ufficialmente gemellata col capoluogo ligure in virtù di legami storici e collaborazioni recenti.

Una manifestazione all’insegna dell’allegria e dello spirito goliardico, dichiarata evento turistico di interesse internazionale, che si terrà a Murcia nella versione originaria il 23 aprile (subito dopo Pasqua, come da tradizione) e verrà riproposta un mese dopo a Genova. Sarà la seconda volta che la festa uscirà dalla Spagna: la prima era stata nel 2004 quando fu proposta a Graz, in Austria.

Si inizierà al mattino con la sfilata dei figuranti del corteo storico murciano e di quello genovese, che partirà da piazza Caricamento distribuendo doni ai bambini e al pubblico. Il percorso si snoderà lungo via San Lorenzo, piazza Matteotti, piazza De Ferrari, via XXV Aprile, per concludersi in via Garibaldi.

Intorno alle 19 il corteo si muoverà da piazza della Vittoria insieme a quattro carri allegorici arrivati da Murcia e, attraverso via XX Settembre arriverà in piazza De Ferrari e poi in piazza Matteotti, accompagnato dalle bande musicali delle due città. Non mancheranno il tradizionale falò, che brucerà una grande sardina in cartapesta, e in conclusione i fuochi d’artificio.

A maggio 2022 arriva a Genova l’Entierro de la Sardina, la grande festa primaverile di Murcia

Oltre alle 550 presenze già certificate per quattro giorni, Genova attende dall’evento un ritorno turistico ancora maggiore, sebbene difficilmente quantificabile: “Non possiamo prevedere quante persone arriveranno dalla Spagna o da altre località esclusivamente per questa manifestazione – spiega l’assessora comunale Laura Gaggero -. In generale noi agiremo per promuovere Genova a tutto tondo e presentandola come destinazione sicura. Ci saranno azioni di comunicazione su questo evento e su tutti gli altri”. In programma nella stessa settimana ci sono infatti l’arrivo della tappa del Giro d’Italia e la Design Week.

I numeri comunque sono di tutto rispetto: da Murcia arriveranno due voli charter completi e cinque pullman, un milione di giocattoli e dieci gruppi di teatro di strada con un impatto economico stimato per la città spagnola di un milione di euro. I costi saranno per la maggior parte a carico degli organizzatori, anche se il Comune di Genova contribuirà per quanto riguarda servizi, logistica e facilitazioni di vario genere. Per la copertura di queste spese Tursi è già a caccia di sponsor.

“Genova vivrà una giornata di puro divertimento – commenta l’assessora ai Grandi eventi e al Commercio Paola Bordilli -. Sarà anche il modo per tornare alla normalità con una grande manifestazione che riporterà nelle piazze la spensieratezza e il divertimento che sono mancati nei mesi passati”. Allo studio anche iniziative per coinvolgere i negozi: “Abbiamo messo in calendario diversi incontri con le categorie e la Camera di commercio. L’obiettivo è rendere partecipi soprattutto le attività situate al piano strada, visto che saranno toccate vie di rilevanza commerciale”.

“L’Entierro de la Sardina porterà a Genova lo spirito e l’allegria della città spagnola, nell’ambito degli scambi di promozione territoriale e turistica tra le due municipalità, che alcuni mesi fa hanno siglato il loro gemellaggio. Entrambi siamo interessati allo scambio turistico, e in questi periodi difficili la collaborazione tra i popoli è un ottimo segnale da dare a tutta Europa e al mondo intero”, conferma Stefano Garassino, assessore alle Politiche europee e internazionali.

Murcia, la città della Spagna pronta a sottoscrivere il gemellaggio con Genova

“Le nostre sono città che hanno un comune carattere mediterraneo e una voglia enorme di svilupparsi – spiega Pedro García Rex, assessore alla Cultura e al Turismo città di Murcia -. I murciani desiderano venire a Genova per rendervi partecipi di questa festa”. L’Entierro de la Sardina “è un evento profondamente radicato nella tradizione mediterranea spagnola – continua Isabel Garaña, consigliera delegata per il Turismo dell’ambasciata di Spagna -. Siamo molto orgogliosi di questo gemellaggio e crediamo che i genovesi vivranno questa festa con la stessa gioia, entusiasmo e passione”.

L’Entierro de la Sardina, letteralmente “sepoltura della sardina”, è una sfilata popolare che generalmente conclude il Carnevale e nasce nel 1850 da un gruppo di studenti universitari i quali, per festeggiare la fine del periodo quaresimale, avevano organizzato il funerale, con tanto di falò per bruciare la sardina, simbolo del digiuno e dell’astinenza. A organizzare la parata di Murcia, sono una trentina di gruppi di sardineros, associazioni che si occupano dell’animazione della città nei giorni precedenti alle parate.

La sfilata si apre con gigantesche figure, comparse e charangas (bande di musica popolari) e prosegue con le carrozze, dedicate alle divinità dell’Olimpo, da dove vengono lanciati al pubblico migliaia di giocattoli. Tutti accompagnano la figura della sardina fino al luogo in cui verrà bruciata, nel bel mezzo di uno spettacolo di fuochi artificiali e un’enorme festa popolare.