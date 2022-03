Hub piazzale Kennedy, vuole donare abiti ma non sono sanificati: "In guerra il Covid è l'ultimo dei pensieri" - Genova 24

Genova. “Dall’Ucraina chiedono elmetti, tute, calzini. Non hanno niente, né cibo né medicine. I soldati ucraini sul campo non sono abbastanza equipaggiati. È per questo che in una situazione di così grande emergenza, credo che sia assurdo che qui oggi vengano rifiutate giacche e coperte, solo perché non sanificate”, a dirlo Janet, 33 anni, ucraina, residente a Genova, dopo che oggi i volontari della protezione civile hanno rifiutato, perché non sanificati, gli indumenti e le coperte che ha portato in dono.

E continua: “Bisogna fare qualsiasi cosa per aiutare gli ucraini. In un momento di guerra e necessità il Covid è l’ultimo dei nostri pensieri”.

Così Janet, delusa e dispiaciuta, torna indietro, a bordo della sua auto piena anche di contenitori con cibo in scatola, che a questo punto, per protesta ha deciso di non lasciare all’hub, sebbene i volontari li avrebbero accettati.

“Vorrà dire che porterò tutto in chiesa”, conclude Janet prima di andare via.

Presso la chiesa di Santo Stefano, in via XX settembre infatti accettano indumenti usati e poi provvederanno i volontari a sanificarli, grazie a dispositivi ad hoc.

La raccolta dei beni di prima necessità, destinati agli ucraini, promossa dal Comune di Genova, in collaborazione con la protezione civile, è partita proprio oggi nell’hub allestito in piazzale Kennedy, in zona fiera, a Genova e porseguirà poi nei giorni succesivi.

I volontari spiegano che si accettano solo indumenti, vestiti e coperte sanificate o nuove, con cartellino ancora presente, proprio per questioni igieniche legate al contrasto della diffusione del virus Covid-19.

Mentre, per quanto riguarda la raccolta dei medicinali, i volontari della Croce rossa, presenti sul posto, hanno specificato di non portare medicinali da frigo o a breve scadenza, per questioni organizzative. Poi non si accettano guanti in lattice, ma solo guanti monouso in vinile, perché sono anallergici, in pacchi sigillati. Infine, spiegano che accettano mascherine, garze e cerotti: tutti in scatole sigillate.