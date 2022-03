Hi-Lex, la protesta continua: oggi volantinaggio al mercato di Chiavari - Genova 24

Chiavari. Continua la protesta dei lavoratori di HI-LEX sono stamani nuovamente scesi in sciopero con un presidio presso il mercato settimanale di Chiavari.

Durante la manifestazione è stato distribuito un volantino alla cittadinanza per spiegare le motivazioni che hanno portato a promuovere iniziative di sciopero che proseguono oramai da oltre un mese, ricordando che sono 22 i lavoratori che sono stati dichiarati in esubero dalla Direzione Aziendale e che, in mancanza di un accordo, perderanno il proprio posto di lavoro entro il prossimo mese.

Contemporaneamente, i delegati della FIOM delle rappresentanze sindacali di Fincantieri, di Arinox, Algo e Industria di Leivi e di altre aziende metalmeccaniche del territorio, hanno dichiarato 1 ora di sciopero di solidarietà schierandosi a fianco dei loro colleghi della Hi-Lex durante il presidio e il volantinaggio.

Questa iniziativa non rimarrà isolata, annuncia la Fiom.