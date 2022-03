Hi-Lex, i capigruppo in Regione incontrano i sindacati. Fim Cisl: “Incontro propositivo” - Genova 24

Chiavari. Nella giornata di oggi, martedì 29 marzo, i capigruppo delle forze politiche che compongono il consiglio regionale hanno incontrato la delegazione sindacale che gestisce le problematiche legate ai licenziamenti annunciati da Hi-Lex a Chiavari.

“Si è trattato – come spiega Marco Longinotti della Fim – Cisl Genova area metropolitana – di un incontro confortante e propositivo”.

Inoltre, su suggerimento della delegazione sindacale, i capigruppo presenteranno un’interrogazione al prossimo consiglio che preveda il congelamento dei licenziamenti per poter verificare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali anche in virtù dell’ultimo decreto in materia che istituisce un ammortizzatore aggiuntivo legato alla crisi derivante dalla guerra in Ucraina.