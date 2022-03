Ha trasferito 57 ucraini dal confine all'Italia, ora il movimento "Persone per le persone" lancia un crowdfunding - Genova 24

Genova. Il movimento spontaneo Persone per le persone, un gruppo di volontari al servizio della comunità che opera a Genova, dopo aver portato in Italia 57 tra donne e bambini dal confine ucraino, nei giorni scorsi, è pronto per una nuova missione. Per questo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Siamo partiti da Genova il 4 marzo all’alba con un pullman, due van e due macchine carichi di beni di prima necessità – raccontano i volontari – e siamo arrivati ventuno ore dopo al confine polacco-ucraino, a Medyca, dove la temperatura segnava -3°”.

“Lì – proseguono – abbiamo visto migliaia di persone in fuga con qualche borsa, che giungevano al confine dopo giorni di viaggio, stremate. Consegnati i viveri, raccolti grazie alla nostra rete di contatti, abbiamo fatto spazio alle persone che abbiamo accompagnato a Genova da amici o familiari che li stavano aspettando”.

“Adesso – spiega l’organizzatore, Matteo Niccolai – stiamo organizzando una nuova missione sul confine ucraino, ma abbiamo bisogno di contributi per le spese vive”.

La raccolta per sostenerli, già arrivata a 2.600 euro, è raggiungibile a questo link.