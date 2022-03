Guerra in Ucraina, la fiaccolata illumina le strade di Genova. Bucci: "Pronti ad accogliere chi fugge dal fronte" - Genova 24

Genova. Un migliaio di persone ha partecipato questa sera a Genova alla fiaccolata per il popolo ucraino, partendo dall’abbazia di santo Stefano fino a piazza De Ferrari. Al momento di preghiera hanno partecipato anche il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti.

“La città si deve impegnare non solo per l’accoglienza fisica – ha detto Bucci – ma anche per dare qualche sorriso a chi sta scappando dalla guerra. C’è una necessità di accoglienza anche sentimentale. La nostra città è vicina al popolo ucraino. A Genova ci sono più di due mila ucraini e siamo pronti ad accogliere tutti quelli che avranno bisogno di venire, noi siamo pronti ad accogliere tutti”. “Noi ci siamo oggi, domani e ci saremo sempre – ha rimarcato Toti – siamo tutti insieme uniti in questo momento di dolore. La nostra nazione, la nostra regione e la nostra città sono pronti ad accogliere chi fugge dalla guerra”.

“Stiamo resistendo sia in Ucraina che a Genova. Ci sono tante persone che urlano per la pace. Faccio appello – ha detto padre Vasiliy Tarasenko – a tutti quelli che stanno arrivando: anche se siete senza documenti o green pass non abbiate paura e fatevi avanti. L’accoglienza c’è”. Il corteo ha sfilato per via XX Settembre urlando “Viva l’Ucraina”, “Vogliamo la pace” e “Noi non siamo soli”.