Green pass, oltre mille persone controllate in un giorno: 5 multe - Genova 24

Genova. Sono oltre mille, precisamente 1.047 le persone a cui, nella giornata di ieri, mercoledì 9 marzo, la polizia locale ha controllato il green pass. Di queste, 5 sono state sanzionate per irregolarità. Inoltre sono state multate anche 2 persone per mancato o non corretto uso della mascherina.

Nell’ambito delle verifiche delle norme anti-covid, sempre nella giornata di ieri, gli agenti della polizia locale hanno controllato anche 23 locali commerciali, risultati tutti in regola. I controlli sono poi proseguiti nei mercati di quartiere, nella zona del Medio Pontente, dove ne sono stati eseguiti 47. Anche in questo caso è risultato tutto in regola a norma.