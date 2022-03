Incidente di via V Maggio, chiarita la dinamica: tutto iniziato con il pedone travolto sulle strisce - Genova 24

Genova. L’infortunistica della polizia locale ha ricostruito la dinamica del gravissimo incidente che ha coinvolto tre persone ieri sera in via V Maggio. Ad avere la peggio proprio colui che, secondo la prima ricostruzione, ha torto.

Attorno alle 22 di ieri sera il motociclo condotto da uomo di 73 anni diretto a Levante ha investito un uomo di 22 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A causa dell’urto il mezzo è caduto a terra, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente un altro motociclo condotto da una ragazza di 22 anni, diretta nel senso opposto.

La ragazza, ricoverata al Galliera, e il pedone, trasportato al San Martino, non sono in pericolo di morte. L’uomo di 73 anni in codice rosso al San Martino è il più grave. La locale ha chiesto anche gli esami ematochimici per i conducenti.

Due le automediche del 118 intervenute.