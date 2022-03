Giro d'Italia sul ponte San Giorgio, Pd Genova: "La voglia di propaganda di Bucci non si ferma" - Genova 24

Genova. “La voglia di propaganda del sindaco Bucci, specie in campagna elettorale, non si ferma. Neanche di fronte ai sentimenti dei familiari delle vittime di ponte Morandi”. Il gruppo Pd del consiglio comunale di Genova e il Pd di Genova commentano la notizia del passaggio del Giro d’Italia sul viadotto San Giorgio.

Nella nota viene ricordato che il comitato presieduto da Egle Possetti aveva detto “No, grazie”.

“Perché per chi su quel ponte, il 14 agosto 2018, ha perso un figlio, un genitore, un amico, quello è e rimane il luogo del drammatico ricordo, la testimonianza di una tragedia che si sarebbe dovuta evitare – scrive il Pd – Ma, di fronte all’opportunità di fare propaganda da un palcoscenico nazionale, Bucci non ha tenuto conto di questo desiderio dei parenti delle vittime e ha proseguito dritto per la sua strada. E così il prossimo 19 maggio vedremo transitare i corridori in gara per la maglia rosa su Ponte San Giorgio. La narrazione del magnifico modello Genova dovrebbe avere il limite della dignità e del rispetto per le vittime e per i loro familiari. Ma si sa, siamo in campagna elettorale”.