Giro d'Italia, non solo il passaggio sul ponte: all'arrivo a De Ferrari una cerimonia per le vittime - Genova 24

Genova. Il 19 maggio in piazza De Ferrari ci sarà un momento di ricordo per le vittime del ponte Morandi, subito dopo l’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Genova. Lo ha annunciato oggi alla presentazione con gli organizzatori della gara il sindaco Marco Bucci dopo le polemiche del M5s che ha parlato di “spettacolarizzazione elettorale” e lo sdegno degli stessi familiari che lo avevano bollato come un gesto irrispettoso.

“Non è una questione di rispetto, anzi – ribatte Bucci -: il passaggio sul ponte gli dà visibilità come opera fatta per la città di Genova, un omaggio al ponte nuovo. Poi ci sono altri tipi di omaggio alle vittime che organizzeremo con le famiglie proprio in occasione del giro alla fine della tappa. Sono due cose diverse che vanno tenute separate: me l’ha fatto notare Egle Possetti. E avremo occasioni per fare ambedue”. Per ora non emergono ulteriori dettagli ma il sindaco sta concordando le modalità proprio con la presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi.

Sulle accuse del M5s è intervenuto più duramente anche il presidente ligure Giovanni Toti: “Se qualcuno cerca visibilità su questo e fa polemica politica, credo sia sulla strada sbagliata. Se si cerca di spettacolarizzare questo momento da parte di chi aveva previsto addirittura di ritirare le concessioni delle autostrade mentre siamo ancora invasi dai cantieri, lo trovo anche grottesco. Capisco i familiari delle vittime, capisco molto meno le forze politiche che di promesse hanno lastricato la loro via verso la discesa”.

Il passaggio sul ponte, prosegue Toti, “credo che sia un omaggio a quanto accaduto. Ci fu per il Giro d’Italia una partenza da Rigopiano, l’omaggio alle vittime del Vajont, sta nella tradizione del Giro toccare per un momento di ricordo luoghi noti per delle tragedie. Far vedere all’Italia intera un bellissimo viadotto costruito in tempo straordinariamente breve credo sia anche un ulteriore momento di orgoglio per il Paese che è bene sottolineare. Quel ponte è stato il punto più basso che abbiamo toccato ma anche uno dei punti più alti della ripresa del nostro Paese. Sia l’omaggio alle vittime sia la bellezza di mostrare un manufatto italiano di cui siamo orgogliosi è un momento da sottolineare con grande favore”.

Ormai noto il percorso della 12esima tappa che segnerà il ritorno del Giro d’Italia a Genova e in Liguria dopo sette anni di assenza. Dopo la partenza da Parma e la salita in Appennino fino al passo del Bocco (957 metri, il punto più alto), la gara scenderà in Val Fontanabuona e quindi in Val Bisagno attraverso la Colletta (615 metri). Da San Gottardo nuova salita verso il valico di Trensasco, quindi il passaggio da Sant’Olcese e la discesa in Val Polcevera. L’ultima deviazione sarà verso Borzoli e Sestri Ponente: da qui i corridori imboccheranno il casello di Genova Aeroporto e percorreranno l’ultimo tratto di A10, la Sopraelevata, le strade della Foce e infine il rettilineo finale di via XX Settembre dove ci sarà la linea di traguardo.

L’arrivo in città è previsto intorno alle 17. Ancora da definire gli aspetti organizzativi e le modifiche al traffico, ma Bucci non appare per nulla preoccupato: “Non mi sembra sia un problema, ci sono sempre state chiusure per il Giro ed è già passato in autostrada altre volte”.

Una tappa che “avrà sicuramente un peso – commenta il direttore Mauro Vegni -. Tappe per velocisti non ce ne sono tante, se ci sono se le devono meritare e questa sicuramente non è per velocisti. È una tappa difficile, non so se potrà essere decisiva ma sicuramente è importante per la tenuta degli atleti“. Il passaggio sul ponte? “Sicuramente ha un valore, teniamo sempre in considerazione quelle che sono state le vicende italiane per tenere alti i riflettori. Lo abbiamo fatto con l’Aquila, Rigopiano, lo facciamo anche per questo. Non voglio entrare in polemica con chi ha avuto dei lutti, ma non credo che stiamo facendo niente di male dicendo che vogliamo tenere alto il ricordo di quello che è stato anche perché ci deve essere l’attenzione dal punto di vista giudiziario”.

La seconda tappa ligure del Giro sarà altrettanto spettacolare e storica. Venerdì 20 maggio si ripeterà all’inverso il percorso della Milano-Sanremo: passaggio sul mare fino a Imperia, poi la salita fino a Pieve di Teco e al Colle di Nava (936 metri), da qui la discesa a Mondovì attraversando Garessio e l’arrivo finale a Cuneo.