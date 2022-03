Giornata della fauna selvatica, l'Acquario lancia l'iniziativa "Gli squali del Mediterraneo" - Genova 24

Genova. L’Acquario di Genova, in occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, in programma domani, giovedì 3 marzo, organizza un’attività per il pubblico su Gli squali del Mediterraneo.

Si tratta di un’attività di approfondimento sugli squali nell’ambito del progetto internazionale LIFE Elife, di cui Costa Edutainment è partner con gli Acquari di Genova e Cattolica.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la diffusione di una maggiore consapevolezza e conoscenza rispetto al problema della conservazione degli elasmobranchi.

Per questo l’attività “Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere” fornirà un’occasione per i visitatori dell’Acquario di comprendere l’importanza di tutelare la biodiversità del Mediterraneo, con particolare riferimento agli squali, importante risorsa purtroppo sovrasfruttata.

Appuntamento il 3 marzo alle 15.30 e 16.30 presso la prima sala dell’Acquario per un percorso guidato, compreso nel biglietto d’ingresso, della durata di 40 minuti circa.

L’Acquario di Genova, inoltre interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per il recupero, soccorso, affidamento gestione e riabilitazione delle Caretta caretta (accordo Stato-Regioni), svolta in collaborazione con i Carabinieri servizio C.I.T.E.S.e con la Guardia Costiera. Nel 2017 ha ricevuto, insieme all’Acquario di Livorno, il riconoscimento nazionale per questa attività dal Ministero della Transizione ecologica. Dall’inizio della sua attività sono state soccorse, curate e rilasciate in mare circa 150 tartarughe marine.

World Wildlife Day e CITES

In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica (World Wildlife Day) 2022, celebrata ogni anno il 3 marzo, il segretariato della CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) annuncia il tema di quest’anno “Recuperare le specie chiave per il ripristino dell’ecosistema” e richiama l’attenzione sul ruolo fondamentale che le specie di piante e animali, molte delle quali minacciate o in via di estinzione, svolgono nel garantire la salute dell’ecosistema.

La CITES è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o flora selvatiche sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale.

LIFE Elife coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro e intende contribuire alla conservazione di alcune specie di squalo fortemente minacciate nel Mar Mediterraneo attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori per avviare l’utilizzo di attrezzi di pesca più selettivi, capaci di ridurre le catture accidentali – bycatch – del 30% nelle aree interessate. Allo stesso tempo, il progetto mira a diminuire del 50% la mortalità di esemplari delle stesse specie, attraverso lo sviluppo di protocolli di gestione che le preservino dall’impatto dell’attività antropica.

Ha inoltre lo scopo scientifico di aumentare e rendere sistematica la raccolta di dati sullo stato di conservazione delle specie interessate anche attraverso la marcatura e l’applicazione di segnalatori satellitari agli esemplari catturati e rilasciati.