Giochi d'acqua e una "rosa di Genova", presentata Euroflora 2022: obbiettivo 240mila visitatori - Genova 24

Genova. Anche una “rosa di Genova” con i colori rosso e bianco della bandiera di San Giorgio tra le novità della prossima edizione di Euroflora, in programma dal 23 all’8 maggio ai parchi di Nervi. Stamani la presentazione ufficiale nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova.

“La tradizione di Euroflora dice che bisogna mostrare cose vai viste prima e così faremo con questo nuovo fiore – ha detto il sindaco Marco Bucci – la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno ma l’abbiamo rinviata a causa del Covid, c’è però grande aspettativa, attendiamo tantissimi visitatori ma non mi interessa il risultato finale in termini di numeri, ma che vengano qui, vivano un’esperienza molto bella e che Euroflora sia un fiore all’occhiello per Genova”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha ribadito il concetto della primavera e di Euroflora come “metafora della ripartenza e della rinascita, di Genova ma di un intero mondo che riparte, nella speranza che un’altra immagine, quella dei fiori nei cannoni possa essere di buon auspicio per quello che sta accadendo in Ucraina”. Anche Bucci ha ribadito che “non mancheranno iniziative a sostegno del paese colpito dal conflitto”. Intanto la Russia, attraverso il suo consolato, ha fatto sapere di voler rinunciare al suo spazio a Euroflora per ragioni di opportunità.

I numeri. L’edizione 2022 vedrà 80mila metri quadri di esposizione, 90 giardini, 3000 metri quadri di camminamenti aggiuntivi, 18 fontane con giochi d’acqua sino a sei metri, 300 aziende espositrici, quasi tutte le regioni italiani e molti paesi esteri.

Sono alcuni dei dati forniti dagli organizzatori, Rino Surace, direttore di Euroflora e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico. “Già nel 2018 i nostalgici dell’Euroflora nei padiglioni della fiera si erano convertiti alla soluzione open air – afferma Ferrando – con questa edizione siamo sicuri che conquisteremo tutti, Euroflora non è una scommessa ma una certezza di successo”.

Il layout della manifestazione ai parchi di Nervi, dove Aster è già al lavoro da giorni per sistemare le are, è stato ideato dallo studio Lavarello di Genova. “Il tema fondamentale sarà quello dell’acqua, simbolico, estetico e percettivo, acqua che nei parchi di Nervi non esiste se non in modo nascosto e che invece diventerà evidente e darà conto dell’eccezionalità dell’evento – ha detto Antonio Lavarello, paesaggista – un’altra grande novità scenografica sarà un mirador con vista sulla manifestazione”.

Euroflora 2022 sarà impegnata sul fronte della sostenibilità. L’illuminazione sarà realizzata senza generatori e ci sarà un’implementazione dei trasporti pubblici “green” come treni e auto elettriche per permettere ai visitatori di raggiungere Nervi dal centro di Genova. Importante sarà anche la collaborazione con il Carlo Felice che curerà spettacoli dedicati e con i musei cittadini.

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Corsiglia, per la Camera di Commercio, che ha annunciato come esisterà uno spazio dedicato al basilico e al pesto, nell’area del roseto storico, e Alessandro Piana, assessore regionale all’Agricoltura e floricultura, che ha sottolineato “l’importanza del comparto ligure, che esporta l’80% dei suoi prodotti ed è noto in tutto il mondo”.

I costi stimati per la manifestazione saranno circa 5,6 milioni di euro, ha spiegato il direttore Rino Surace. “Il budget a disposizione dovrà essere coperto all’80% dai biglietti venduti quindi aspettiamo almeno 240mila visitatori, mentre il 20% restante è coperto dagli sponsor, non dovremmo avere limitazioni particolari legati al Covid, non ci saranno limitazioni per il green pass essendo all’aperto ma solo sulla capienza dei parchi, 17mila persone in contemporanea e 24mila giornaliere”.