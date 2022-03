Giallo sull'uomo travolto da un treno a Riva Trigoso: era fuggito da un incidente in A12 - Genova 24

Genova. E’ un giallo al momento la morte dell’uomo travolto la scorsa notte da un treno tra nel tratto tra la stazione di Sestri Levante e quella di Riva Trigoso. L’uomo è stato colpito in pieno dal treno intercity Milano-Siracusa che in quel tratto tocca una velocità superiore ai cento chilometri orari.

La vittima è un uomo di 36 anni originario di Genova ma residente a Massa Carrara e poco prima di finere sotto il treno, l’uomo, che stava rientrando a Genova in auto, si era allontanato da un incidente stradale nei pressi del casello autostradale dell’A12.

Gli agenti della Polstrada lo stavano cercando di rintracciarlo. L’impatto mortale è avvenuto in un tratto dove la linea ferroviaria passa accanto all’ via Aurelia e non è difficile accedere ai binari.

Attorno al corpo, gli agenti della Polfer hanno trovato alcune migliaia di euro volati via da due buste che l’uomo aveva con sé. A questo punto non è chiaro se si tratti di un gesto volontario oppure di una tragica fatalità: indaga la polizia.