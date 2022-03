Genovese investito in una galleria ad Albisola: in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure - Genova 24

Albisola Superiore. La polizia locale indaga sulla dinamica dell’incidente avvenuto ieri nel primo pomeriggio all’interno della Galleria Torre tra Albisola e Celle Ligure, dove un genovese di 53 anni, Stefano Sperindio, è stato investito da un’auto condotta da una donna e si trova ora in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Da chiarire se il cinquantatreenne, che percorreva il tratto interdetto alla circolazione dei pedoni, da Albisola in direzione Celle, si trovasse sulla carreggiata o sul marciapiede. Sta di fatto che è vietato camminare lungo il tratto. Un divieto segnalato da due cartelli all’imbocco e all’uscita del tunnel.

“In galleria non si può passeggiare. I pedoni non possono entrare – ribadisce il vice comandante della polizia locale di Albisola, Ombretta Colombo – ci sono due passaggi alternativi. Sia dalla parte di Albisola, percorrendo corso Poggi e scendendo in passeggiata attraverso le scalette, sia dalla parte di Celle, scendendo direttamente in passeggiata e proseguendo verso ponente”.

Soccorsi immediati per il ferito trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Santa Corona. Sul posto è arrivata subito la Croce d’Oro insieme a tutto il Corpo della polizia locale coadiuvata da quella di Celle.