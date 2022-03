Genova perde i traghetti Grimaldi Lines per Porto Torres: colpa dei depositi chimici? - Genova 24

Genova. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio: il gruppo Grimaldi rafforza la presenza in Sardegna con il nuovo collegamento marittimo fra Savona e Porto Torres che sarà inaugurato ad aprile. Dall’11 aprile fino al primo luglio e dal 19 settembre al 31 dicembre con tre partenze settimanali che diventeranno sei in alta stagione, dal 2 luglio al 18 settembre.

Un buona notizia per la Liguria (e per la Sardegna), una pessima novità per Genova. Questa linea, infatti, nell’aprile del 2021 era stata annunciata per il capoluogo ligure, dove già parte il collegamento merci per il porto sardo, prospettata dalla Grimaldi in attesa di avere il rafforzamento della sua presenza nel porto di Sampierdarena, soprattutto in ponte San Giorgio e ponte Somalia. “Proprio da Terminal San Giorgio siamo intenzionati a fare la linea con Porto Torres. Il terminal è perfettamente in grado di gestire anche i traghetti passeggeri”. Dichiarava alla testata di settore Shipping Italy Guido Grimaldi lo scorso 21 aprile 2021, facendo seguito alla richiesta di poter tornare a movimentare i passeggeri anche in quella banchina, come capitato altre volte in passato.

Una linea passeggeri che secondo i calcoli fatti dalla compagnia, grazie all’utilizzo del traghetto “Zeus Palace”, porterebbe trasportare oltre 1700 passeggeri a viaggio, con oltre 2 chilometri di merce rotabile (auto o rimorchi). Vale a dire un pacchetto da circa 50 mila passeggeri per il clou della stagione estiva, calcolati considerando mille passeggeri di media per i sei viaggi settimanali di luglio e agosto. Un bel gruzzolo di turisti sicuramente di passaggio ma che non di rado nella città portuale una sosta la potrebbe anche fare. Almeno questa era la mission di Genova degli ultimi anni, con tanto di di convenzioni e promozione turistica a corredo.

Ma dallo scorso aprile gli equilibri nelle banchine genovesi sono cambiati, e molto, soprattutto a causa della scelta di Autorità portuale di delocalizzare in porto i depositi chimici di Multedo, su richiesta del Comune di Genova. E la scelta, come è noto, è ricaduta su ponte Somalia, nel cuore del porto di Sampierderana, in un’area attigua a quel Ponte San Giorgio recentemente adeguato per accogliere le nuove navi cargo della Grimaldi. Una scelta a cui ha fatto risonanza armonica la bocciatura da parte dell’Authority di concedere lo sbarco passeggeri per quella parte di porto. Cosa che sarebbe stata incompatibile con un impianto a rischio incidente rilevante.

Le brutte sorprese, però, potrebbero non finire qua: secondo alcune indiscrezioni, ancora da però da confermare, la stessa linea merci della Grimaldi Genova Porto Torres, potrebbe traslocare in toto a Savona, facendo del porto savonese un’eccellenza nazionale. “Finalmente è arrivata la notizia che aspettavano da diverso tempo – ha sottolineato l’amministratore delegato di Grimaldi Sardegna, Eugenio Cossu alla Nuova Sardegna – con l’armatore che ha deciso di implementare il traffico passeggeri e merci per la tratta Porto Torres-Savona, ben sapendo che il porto ligure è il più importante dal punto di vista strategico. Lo scalo di Savona consente infatti di accedere facilmente alle autostrade che portano alle destinazioni delle grandi città italiane, oltre alle località del sud della Francia”. Tutto ciò mentre Genova fa ciao con la mano, in coda in autostrada tra un’autocisterna e un cantiere.