Genova Calcio: al via gli incontri di aggiornamento e confronto tecnico - Genova 24

Genova. Hanno preso il via, presso la struttura sportiva del ‘Ferrando’ di Genova Campi, gli incontri di aggiornamento e confronto tecnico, ideati dalla Genova Calcio, nella figura del responsabile tecnico Francesco Maisano.

Relatore del primo incontro è stato Vincenzo Cammaroto, ex calciatore professionista, che ha lavorato nel Fiorenzuola (collaborando con Luca Tabbiani) e nel Sestri Levante.

Cammaroto ha sviluppato il tema riguardante la fase difensiva individuale.

Lo stage, iniziato in aula, con i tecnici della Genova Calcio, è proseguito sul campo, dove il mister ha fatto svolgere alcune progressioni di lavoro con gli Under 14/15/16 della società biancorossa.

Genova Calcio: al via gli incontri di aggiornamento e confronto tecnico

La Genova Calcio, sulla scia di Cairese, Busalla, Sammargheritese ha deciso di dare spazio alla formazione dei propri istruttori, con l’obiettivo – come afferma Cammaroto – di far crescere il bagaglio di conoscenze dei giovani calciatori, in funzione dell’approdo in prima squadra.

Francesco Maisano, responsabile del laboratorio della Genova Calcio, ha messo in evidenza la linea societaria che prevede, come punti cardine, il confronto, l’aggiornamento dei propri allenatori, che dovranno essere bravi a trasmettere sul campo tutte le informazioni ricevute.

Il calcio si evolve ad una velocità impressionante e quello che oggi è una certezza, nel giro di poco tempo verrà ribaltato, ragion per cui diventa prioritario restare al passo con i tempi, per non rimanere indietro.

La Genova Calcio, venendo incontro ad una richiesta di Giovanni Masala, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (gruppo provinciale di Genova), ha deciso di aprire gli incontri ai tecnici di altre società.