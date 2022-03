Genova 2022, il Partito Europei Liberali corre con il proprio coordinatore provinciale Giuseppe Vignera - Genova 24

Genova. Sabato 26 marzo, il presidente Francesco Patamia del Partito Europei Liberali, con il suo staff politico, ha partecipato alla convention all’Acquario di Genova per la presentazione della lista del governatore Giovanni Toti a favore del sindaco uscente Marco Bucci.

Nella lista Toti per Genova sarà candidato il coordinatore provinciale di Genova Giuseppe Vignera, manager commerciale nel gruppo Stellantis e con la passione per la politica e la comunicazione.

“Siamo felici, dopo Parma” ha detto il presidente Patamia “dove il Partito Europei Liberali sosterrà il sindaco uscente Pietro Vignali, essere qui a Genova per sostenere il sindaco Marco Bucci, con un nostro candidato, in funzione dell’egregio lavoro svolto in questi anni di amministrazione della città. E’ una prova per noi importante per l’importanza della città e per l’alto profilo politico anche a livello nazionale.”

Raggiunto, il candidato Giuseppe Vignera, coordinatore provinciale genovese del PEL, ha dichiarato: “Il 9 dicembre 2021 avevo confermato personalmente al sindaco Marco Bucci, nel suo ufficio a Tursi, la fiducia a nome del mio partito e l’impegno a sostenerlo. Oggi sono felice di essere stato designato a rappresentare il Partito Europei Liberali nella lista di Toti per Genova, come candidato nel consiglio comunale della mia città.“