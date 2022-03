Genoa, per la partita con l'Empoli prezzi bassi: si punta allo stadio pieno dopo la ritrovata unità - Genova 24

Genova. Per la partita con l’Empoli di domenica 6 marzo (ore 12:30) il Genoa ha optato per prezzi popolari. Si va dai 5 euro della Gradinata Sud ai 39 della Tribuna Inferiore (Nord 9 euro, Distinti 18 euro). Per ogni biglietto acquistato è inoltre previsto un ticket Under 14 omaggio nella Sud.

La Società va incontro ai tifosi ancora una volta dopo la gratuità della prima partita casalinga targata 777 Partners. L’ennesimo segnale che testimonia come i tifosi, dopo anni di divisioni anche interne, si sono riuniti nel sostegno alla squadra grazie anche alla nuova gestione di Alexander Blessin.

L’allenatore, da un grosso punto di domanda quando era stato annunciato, è diventato nel giro di pochissimo tempo l’idolo dei tifosi per il suo carisma, la grinta e il modo di porsi. La vittoria non è ancora arrivata, ma Blessin è riuscito a trasformare un Genoa senza arte né parte in una squadra.

Simbolico ciò che è accaduto al termine della partita contro l’Inter: quasi tutti i giocatori hanno lanciato maglie e pantaloncini (era accaduto anche a Venezia) ai tifosi dopo la bella prestazione e sono rimasti a lungo sotto la Gradinata ad applaudire. Per osare un parallelismo neanche troppo ardito si può pensare che si sia chiuso definitivamente un capitolo dopo quella pagina rimasta nella memoria di tanti dopo Genoa-Siena in cui i giocatori furono costretti a disfarsi delle casacche perché giudicati indegni e consegnarle agli ultras.

Intanto ieri sera Andres Blazquez, manager di 777 Partners e consigliere d’amministrazione del Genoa, ospite di Telenord, ha rassicurato sul fatto che Blessin resterà a lungo in rossoblù e che la Società crede ancora nella salvezza. In caso di retrocessione il progetto resterà lo stesso. Parole importanti anche sui giocatori, ribadendo una netta discontinuità rispetto alla precedente gestione: sempre meno prestiti e acquisti che resteranno in squadra anche in caso di retrocessione, Ostigard e Amiri compresi, a quanto pare.

Come acquistare i biglietti

I biglietti sono già acquistabili in prelazione dagli abbonati 2019/2020 sul portale Ticketone, nelle ricevitorie abilitate e al Ticket office del Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

Una volta selezionato l’evento Genoa-Empoli occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera Dna associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti costano 20 euro più la prevendita.

La vendita libera comincia venerdì alle 10.

Gli under 16 usufruiscono di sconti sia nei Distinti sia in Tribuna.

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.