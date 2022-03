Genoa: la rivoluzione di Spors e Blessin spinge i tifosi lunedì a Verona - Genova 24

Blessin quasi abbraccia Vasquez per mostrargli la corretta posizione del corpo. Blessin immortalato al “Signorini” intento a spronare la squadra. “Questo sì che li sveglia”, si leggeva in qualche commento. E così è stato. Il mister “uragano” ha stravolto in due mesi il Grifone, che da cenere è tornato a volare in classifica: la salvezza dista tre punti. L’effetto si è fatto sentire anche in tutto il resto dell’ambiente, rivitalizzato alla grande tanto che ieri erano già 1781 i biglietti acquistati per il posticipo di lunedì con il Verona, una collocazione temporale tutt’altro che favorevole. Oggi la società ha comunicato che è iniziata anche la vendita dei biglietti per la “Curva Nord Inferiore”. Saranno 1462.

Il prof e il coach

Se il Genoa è ora a tre punti di distanza dalla zona salvezza, gran parte del merito è da attribuire al direttore sportivo Spors e a mister Blessin. Dai modi compiti, il direttore sportivo rossoblù sarebbe perfetto per interpretare il professore di chimica di qualche college americano. Cappello da baseball in testa, tuta e volto cinematografico per il secondo. Il perfetto “coach” dei film a stelle e strisce che trasforma l’altrettanto proverbiale “schiappa” nella star osannata dai compagni. Analogia fin troppo facile con il Genoa che si era visto a Firenze. Due personalità che appaiono molto diverse ma accomunate dalla medesima determinazione. Spors ci ha messo davvero poco a convincere Blessin a lasciare il lavoro che stava portando avanti all’Ostenda per approdare a Genova. Blessin ha fin da subito portato i suoi principi di Gegenpressing e il suo calcio verticale, che ha dato alla squadra non solo un’identità ma anche coraggio ed entusiasmo.

Due su tre

Sette pareggi e una vittoria in otto partite. Un bottino inaspettato che ha catapultato il Genoa in piena lotta salvezza, anche grazie al rallentamento di Cagliari e Venezia. Certo, qualche successo in più non avrebbe fatto male, ma molte “x” ottenute con un po’ di rammarico sono state bilanciate dai pareggi con Roma, Atalanta e Inter. Due obiettivi sono stati centrati: il rientro nella corsa salvezza e la creazione di una base e di un’identità di gioco che sono garanzia per il futuro comunque vada a finire. Il terzo obiettivo, che è anche il più complicato, è la salvezza ovviamente.

Se fosse salvezza, ma salvezza quella vera

Da un bel po’ di stagioni il Genoa si salva per il rotto della cuffia. Ballardini era lo specialista, ma anche con Nicola due anni fa i rossoblù sono stati protagonisti di una salvezza al fotofinish. Tuttavia, il sapore dolce di questi finali di stagione era sempre inquinato dal sapere che, molto probabilmente, anche l’anno seguente si sarebbe andati incontro a un destino analogo. Quest’anno invece no. Se sarà salvezza sarà con ogni probabilità il punto di partenza di un percorso di crescita e non di un loop circolare stile mito dell’eterno ritorno. La scelta di puntare su giocatori di prospettiva e su una strategia di gioco di aggressione e di proposta sono lì a testimoniare come la nuova proprietà intenda guardare al lungo periodo. E così facendo anche il presente sta assumendo contorni più rosei. Anche la delusione per l’eventuale retrocessione sarebbe in parte “temperata” dallo sguardo a più ampio respiro portato da 777 Partners.

Mare in tempesta ma c’è gente di mare

Blessin che arringa la Nord dopo il successo contro il Torino è un’altra immagine che rimarrà nell’album dei ricordi di questa stagione. Capopolo, direttore d’orchestra, condottiero. Comunque lo si definisca, l’allenatore tedesco è entrato nella testa dei giocatori e nel cuore del pubblico, che ha intonato la canzone “Gente di mare”. Il mare che affronterà il Genoa nelle prossime giornate sarà di quelli tempestosi, con un calendario da brividi che però verrà affrontato da chi sembra essere a proprio agio nelle acque agitate. Dopo Verona, il Genoa avrà in casa Lazio, Cagliari, Juventus e Bologna. In trasferta, le sfide con Milan, Sampdoria e Napoli.