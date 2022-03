Genoa, la partita di Bergamo mostra che ormai il gioco di Blessin è nel dna di tutti i giocatori - Genova 24

Bergamo. La prova è stata di grande livello, contro un’Atalanta che, nonostante assenze e stanchezza, è sempre un avversario che può far male in qualsiasi momento. Il Genoa, con una difesa del genere, così compatta, grazie anche al fatto che la squadra gioca cortissima ormai per gran parte della partita, riesce a sopperire in modo sorprendente a tutte le assenze: questa volta mancava Hefti dietro e Frendrup, all’esordio, è stato all’altezza della situazione. Lo è stato in una partita difficilissima e ha persino avuto tra i piedi l’occasione dello 0-1. Il significato è piuttosto semplice: il gioco di Blessin è ormai diventato un tale automatismo per tutti gli elementi rossoblù, che non importa chi scende in campo, perché è sicuro che darà il massimo e lo farà con l’aiuto di tutti i compagni.

Il settimo pareggio consecutivo sembra quasi una maledizione, ma nessuno avrebbe scommesso su questa squadra quando è arrivato mister Blessin. Sarebbe bastata una punta di maggiore esperienza e peso a gennaio, probabilmente, per raggiungere una salvezza tranquilla. Con i se e con i ma non si fa la storia, ma il Genoa può davvero vendere cara la pelle sino all’ultimo, supportato da tifosi che vanno numerosissimi ovunque e fanno inchinare giocatori, staff tecnico, membri della Società.

Contro Gasperini, che ha reso onore ai meriti del Genoa a fine gara, il mister tedesco ha cambiato le carte in tavola, viste le assenze di Sturaro e Rovella: 4-2-3-1 con Amiri dal primo minuto e Galdames (ottima prestazione) ad affiancare Badelj. Frendrup esterno destro di difesa. La squadra sta bene fisicamente e durante la fase di non possesso raddoppiava, se non triplicava, il portatore di palla avversario.

La scelta di Yeboah come prima punta questa volta non si è dimostrata forse la migliore: Destro, quando è entrato, è stato più incisivo e furbo nel guadagnare spazio. Sarebbe interessante vedere insieme un po’ più a lungo Amiri, abile portatore di palla e capace di intuizioni interessanti per i compagni con uno come Destro. Lo stesso Blessin ha spiegato che “Amiri è un grande giocatore col pallone, può risolvere il problema del gol in alcuni momenti. Ora non ha ancora i 90 minuti per via del virus e deve trovare le massime energie. Dobbiamo andare al massimo e allora lui potrà fare gol e assist. Per me resta sempre importante la struttura complessiva della squadra”.

Blessin rimarca che i suoi ragazzi hanno fatto una bella partita: “Nel primo tempo l’Atalanta ha avuto una sola grande occasione dove abbiamo perso palla con Amiri, ma in quel momento eravamo molto compatti e il nostro atteggiamento era buono. Nel secondo tempo è stato un bel match con diverse chiare occasioni da tutte e due le parti. Noi abbiamo avuto due grandi chance con Destro, che ha ben difeso la palla col corpo, e Frendrup. È stata una grande battaglia e sono orgoglioso della mia squadra”.

Il mister ha ormai plasmato il Genoa a sua immagine e somiglianza e continua a tenere alto il morale: “Amo questo club e abbiamo ancora nove partite. Vogliamo vincere ogni partita, non giocare passivi ed essere attivi. Di certo sono molto triste per i giocatori perché avrebbero meritato di più. Devono rimanere su questa strada e la vittoria arriverà”.