Genoa a Bergamo per il colpo ma guai a pensare troppo al presente - Genova 24

Siamo ormai alle battute finali di una stagione che rimarrà nella storia del Genoa. La retrocessione è ormai a un passo ma la nuova proprietà e l’arrivo di Alexander Blessin mantengono alto l’umore della tifoseria.

Il cambio di passo portato dal tecnico tedesco ha richiamato il pubblico allo stadio. Un affetto che non manca neanche in trasferta. Tanti i genoani a Venezia come saranno tanti i sostenitori rossoblù che domenica nel tardo pomeriggio saliranno a Bergamo per il complicato match contro l’Atalanta del sempre amato Gasperini. Come riportato dalla società, erano già trecento i tagliandi venduti ieri per la partita del Gewiss Stadium.

I sei pareggi su sei incontri della gestione Blessin, che aveva ereditato una squadra allo sfascio dopo il 6 a 0 di Firenze, hanno ridato dignità, solidità e fisionomia ai rossoblù. È mancata però la capacità di trasformare in goal quanto prodotto. Sterilità offensiva che ha impedito alla squadra di trovare una vittoria che manca dallo scorso settembre. Con Ballardini si segnava di più ma si subivano anche molte più reti. La sensazione è che per questa rosa la “coperta” sia sempre troppo corta.

L’incapacità di vincere è il campanello d’allarme più rumoroso che fa da presagio alla discesa in Serie B. Blessin dovrà per forza di cose alimentare la flebile fiammella di speranza vincendo qualche match proibitivo, con l’Atalanta la prima occasione. Il calendario, infatti, prevede solo uno scontro salvezza, con il Cagliari.

Proprio per questo, Blessin farebbe male a scegliere formazione e modulo in funzione di questa stagione. Quel che conviene fare e che sembra nei piani di Spors è lavorare per un campionato cadetto da protagonisti, provando la mission impossibile di quest’anno con giocatori che faranno parte del progetto a lungo termine del fondo 777 Partners.

Insomma, riporre troppe speranze su un obiettivo oggettivamente proibitivo potrebbe essere controproducente qualora questo non si materializzasse. Con tutto il rispetto che si deve a capitan Mimmo Criscito, che sembra intenzionato a rimandare la partenza per Toronto, è tempo di valorizzare e far mettere minuti nelle gambe ai nuovi innesti e a chi desidera restare.

L’obiettivo per far sì che questi mesi non siano soltanto l’inseguimento di una chimera è solo uno: lavorare per assicurarsi la Serie A all’inizio della stagione 2023/2024.