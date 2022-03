Gelo e neve in arrivo dalla Russia: colpo di coda dell'inverno sull'Italia

Genova. Una grande e rapida avanzata del gelo siberiano che dalle pianure della Russia porterà in tutto il continente il crollo delle temperature innescando precipitazioni diffuse probabilmente a carattere nevoso su praticamente tutto il nord del paese. Genova e Liguria comprese.

Questo è il quadro meteorologico che in queste ore si starebbe attrezzando per la prossima settimana, quando, secondo i primi calcoli modellistici, tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo l’ inverno fino ad oggi abbastanza anomalo potrebbe sferzarci con un vero e proprio colpo di coda. Potente al punto da mettere rischio alberi da frutto e coltivazioni alle prese in queste settimane con fioriture e sviluppi anticipati.

Gli ingredienti sono i classici delle grandi gelate a cui storicamente siamo abituati: già da giorni il termometro è stabilmente più basso rispetto alle scorse settimane, mentre in questi giorni il motore siberiano del gelo si è già messo in moto iniziando l’avanzata verso ovest. Per quanto ci riguarda già dal fine settimana potrebbero arrivare robuste gelate notturne, e le prime precipitazioni sulle alture, soprattutto nelle zone alpine.

Il culmine potrebbe arrivare nel pomeriggio di giovedì 10 - Elaborazione Windy.com

Ma da martedì il gioco si farà duro. Le enormi masse di aria fredda in arrivo da nord-est, infatti, inizieranno a scontrarsi con un fronte pertubativo di origine atlantica sospinto a est dal lavoro dei cicloni oceanici. Già in queste ore un forte centro di bassa pressione posizionato tra Irlanda e Islanda sta iniziando la sua discesa verso sud, risucchiando correnti contrastanti dal Golfo del Messico. Queste formeranno con buona probabilità un nuovo grande ciclone a largo della penisola iberica il quale a sua volta troverà le porte aperte per arrivare fino al Mediterraneo.

Lo scontro tra gelo e grandi masse d’aria a bassa pressione cariche di nuvole, quindi, apparecchierà per una due giorni decisamente frizzante che, se confermata, potrebbe creare qualche problema a terra, anche per la nostra regione. I modelli al momento viaggiano su calcoli ipotetici, ma stanno convergendo su una fase particolarmente intensa concentrata tra mercoledì e giovedì, con strascichi anche venerdì: se tutto sarà confermato potrebbero verificarsi abbondanti nevicate su Alpi e Appennini, con una quota neve decisamente bassa e, potenzialmente, anche costiera.

Neve in città? E’ ancora tutto da vedere. La cosa certa che al gelo di questi giorni seguirà un blitz fulmineo di un inverno che solo in questi giorni si sta ricordando di essere tale. Poi sarà primavera? Probabile. Già da sabato 12 il fronte dovrebbe arretrare, per fare spazio a temperature nuovamente miti pronte per il cambio di stagione. Sorprese permettendo.