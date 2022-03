Galliera, sei assenti su nove nel reparto: rallentamenti per l'operatività della piastra interventistica - Genova 24

Genova. Sei assenti su nove dipendenti, cinque tecnici di radiologia e un infermiere: questa mattina hanno presentato certificato di malattia alla direzione dell’ospedale Galliera e non sono andati a lavorare. Professionalità molto specifiche e difficilmente sostituibili che quindi hanno determinato non pochi problemi alla piastra interventistica.

A comunicare il temporaneo disagio è stata la stessa direzione del nosocomio che però sottolinea come le strutture di Neuroradiologia e Radiodiagnostica abbiano lavorato regolarmente.

Per quanto riguarda invece l’affollamento del pronto soccorso “è dovuto all’iperafflusso dell’inizio settimana, situazione presente su tutta l’area metropolitana”.

La circostanza legata alla piastra interventistica era “non prevedibile, 6 unità di personale (5 tecnici di radiologia e un infermiere), non si sono presentate al lavoro per malattia, creando una situazione di difficoltà, trattandosi di personale altamente qualificato e specializzato, non reperibile nell’ambito delle altre strutture dell’ente”.

La direzione sanitaria si è prontamente attivata contattando il 118 per sopperire a eventuali situazioni urgenti.