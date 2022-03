Fratelli d'Italia Rapallo e Santa Margherita Ligure organizzano una raccolta per l'Ucraina - Genova 24

Rapallo. Una raccolta solidale di beni di prima necessità da inviare in Ucraina: la promuovono i circoli territoriali Fratelli d’Italia di Rapallo e Santa Margherita Ligure. La raccolta avverrà nelle giornate di mercoledì e giovedì, 9 e 10 marzo, dalle 15 alle 18, presso American Bar La Rosa dei Venti, via Marsala 41 a Rapallo, sul lungomare vicino al Chiosco della Musica.

“Tantissimi ucraini, donne, bambini, anziani sono fuggiti lasciandosi tutto alle loro spalle. Molti altri sono rimasti in una situazione drammatica di guerra, privi di ogni mezzo di sostentamento. Proviamo, nel nostro piccolo, ad aiutare queste persone che stanno soffrendo. Tutto ciò che raccoglieremo verrà consegnato alla Comunità Ucraina di Chiavari per arrivare a chi ha bisogno nel più breve tempo possibile.” dice Monica Debè, promotrice dell’iniziativa. “In particolare servono lenzuola, coperte, sacchi a pelo, prodotti alimentari per bambini, latte in polvere, pannolini, prodotti per l’igiene personale, alimentari a lunga conservazione e cibo in scatola, cibo per animali, ma soprattutto bende di tutte le misure, bende elastiche, garze, disinfettanti, cassette e kit di pronto soccorso”.

“Sono assolutamente certo che questa iniziativa, indipendentemente dalle personali convinzioni politiche, dimostrerà ancora una volta il grande senso di solidarietà dei cittadini di Rapallo e di Santa Margherita, ma anche dei Comuni limitrofi, verso chi ha realmente bisogno d’aiuto come purtroppo sta accadendo ora in Ucraina”, conclude Augusto Sartori.