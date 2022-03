Francesca Michielin presenta a Genova il suo romanzo d'esordio: ecco dove e quando - Genova 24

Genova. Francesca Michielin, martedì 22 marzo a partire dalle 18, presenterà il suo libro “Il cuore è un organo” all’Arena Giardini Luzzati, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli di Genova.

Francesca Michielin

Francesca Michielin è una delle artiste più complete e interessanti del panorama musicale attuale. Cantautrice e polistrumentista, festeggia nel 2022 i dieci anni di carriera.

Cinque album, collaborazioni con le firme più importanti della scena musicale italiana, ha anche composto colonne sonore.

Diplomata al conservatorio, due volte seconda al Festival di Sanremo (nel 2016 con Nessun grado di separazione e nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez), ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Per partecipare all’evento

Per accedere all’evento è necessario acquistare il libro dal 15 marzo presso La Feltrinelli di Genova, in via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Per informazioni: 02.91947777