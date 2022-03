Forza Italia, domani a Genova il convegno di Azzurro Donna sul Pnrr - Genova 24

Genova. Domani, venerdì 18 marzo, avrà luogo a Genova alle ore 10.30, in via Savona 5R, il convegno “L’imprenditoria femminile: PNRR e bandi per promuovere le pari opportunità”, organizzato e promosso da Azzurro Donna Liguria in collaborazione con Forza Italia.

Interverranno: l’avv. Giuseppe Ianni, l’esperto di bandi europei Romolo Marzi, le imprenditrici Stefania Morasso, Carolina Traverso e Monica Cerin, il capogruppo di Forza Italia in Comune a Genova, avv. Mario Mascia, e il capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, Claudio Muzio. Porteranno il loro saluto l’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, e gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, deputati di Forza Italia. I lavori saranno introdotti da Alice Dotta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, e moderati da Martina Ruggiero, coordinatrice provinciale di Genova di Azzurro Donna.

“Con questo convegno – spiega Alice Dotta – vogliamo offrire un servizio di approfondimento alle donne liguri rispetto alle opportunità messe a disposizione dal PNRR per quanto concerne l’imprenditoria femminile, fornendo loro tutte le informazioni per conoscere ed accedere a tali opportunità. Vogliamo inoltre, attraverso la voce e la testimonianza di tre imprenditrici, documentare l’esperienza sul campo nel mondo della creazione d’impresa”.