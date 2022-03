Foibe, nuovamente deturpata la targa dedicata alla studentessa Norma Cossetto - Genova 24

Genova. “10, 100, 1000 foibe”, un adesivo e una tag a pennarello nero. Ieri ignoti hanno nuovamente deturpato la targa in marmo dedicata a Norma Cossetto, la studentessa vittima delle Foibe che era stata posizionata qualche settimana fa al belvedere di Oregina, sulle alture della città.

La targa era già stata scoperta oggetto di vandalismo il 20 febbraio scorso. Su quell’episodio erano state avviate indagini da parte della Digos che avevano visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona ma le registrazioni non avevano portato a elementi utili.

Il centrodestra aveva subito condannato l’episodio attraverso molti comunicati stampa chiedendo che anche il centrosinistra si dimostrasse indignato. Alcuni volontari si erano poi premurati di ripulire la targa dalle scritte.

Anche in questa occasione tuona la Lega, che non manca di attaccare il centrosinistra vista la fase di campagna elettorale. “Vandalizzata ancora una volta la targa dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa abusata e trucidata nelle foibe solo perché italiana. E’ il secondo episodio, in nemmeno un mese, dopo che il Comune nel quartiere di Oregina ha posto la lapide che ricorda il suo sacrificio. Un atto antidemocratico in un momento in cui l’Ucraina ci ricorda cosa sia la barbarie della guerra e che le donne sono sempre le prime a pagare un prezzo pesantissimo. La sinistra ormai non ci stupisce più col suo finto buonismo di facciata. Il candidato sindaco Dello Strologo che fa, condanna o asseconda l’ennesimo atto di negazionismo storico da parte di certa sinistra che interpreta la democrazia solo a senso unico?”, si legge nel comunicato.