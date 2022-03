Fine emergenza Covid, precari della sanità verso la proroga: a Genova assunti solo 13 su 247 - Genova 24

Genova. Sono 13 i lavoratori della Asl 3, ingaggiati per far fronte al Covid con contratti a termine e altre forme di collaborazione precaria, che verranno assunti a tempo indeterminato alla fine dello stato d’emergenza. Per tutti gli altri (in tutto si contano 247 rapporti di lavoro che dovranno considerarsi cessati a partire dal 1° aprile) si aprono le porte di proroghe ad hoc, che avranno comunque scadenze ravvicinate, o “ripescaggi” attraverso il bando per l’assunzione fino al 31 dicembre 2022 di 150 operatori socio-sanitari di cui è stata approvata due settimane fa la graduatoria a scorrimento.

La “tagliola” scatta proprio in queste ore: con la fine dell’emergenza Covid decretata dal Governo decade in automatico tutto il personale assunto in via straordinaria con dotazione commissariale. La stabilizzazione vera e propria potrà scattare solo in virtù della norma contenuta nella legge di bilancio che consente di assumere il personale reclutato con procedure concorsuali che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale, anche non continuativi, di cui almeno 6 nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Norma che tuttavia non si può applicare alla maggioranza del personale inquadrato come Co.Co.Co, Co.Li.Pro e interinali

Ma la Asl assicura che “nessuno verrà lasciato a casa”, anche perché l’obiettivo è scongiurare pericolose carenze di personale e trattenere il maggior numero possibile di lavoratori. La quota più consistente di precari è rappresentata dai 102 Oss, assunti con contratti atipici o interinali, che in buona parte hanno partecipato al bando per assicurarsi altri nove mesi di impiego. In questi giorni vengono formalizzate le prime assunzioni che dovrebbero progressivamente colmare la lacuna.

Altre figure professionali hanno ottenuto una proroga dall’azienda. Tra questi ci sono 26 assistenti sociali assunti con contratto a tempo determinato: quelli in servizio nelle squadre Gsat lavoreranno fino al 30 giugno, gli altri fino al 31 dicembre. Prorogata anche la mobilità interaziendale per 9 Oss dipendenti dell’Evangelico. Scadenza spostata al 30 giugno anche per il personale dirigenziale e di reparto in quiescenza: si tratta precisamente di 8 medici, 6 infermieri, un tecnico di laboratorio e un’ostetrica. Proroga fino al 31 dicembre per 12 medici laureati abilitati alla professione e 4 specializzandi con contratti Co.Co.Co e Co.Li.Pro.

Il tutto ovviamente al netto dei due maxi concorsi indetti da Alisa che porteranno una boccata d’ossigeno non solo alla Asl genovese ma a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria: almeno 274 Oss (ma probabilmente saranno il doppio) verranno assunti entro fino anno dopo la ripetizione della prova annullata dal Tar e un ulteriore colloquio, mentre per gli infermieri ci sono 700 posti. In Liguria, secondo la Regione, saranno 632 le unità di personale stabilizzate gradualmente secondo i requisiti della legge di bilancio, di cui 20 medici.