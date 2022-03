Fincantieri, dopo i risultati record i Fim Cisl e Uilm avvertono: "Nessuno tocchi il management" - Genova 24

Genova. “Fincantieri risultati record, meritano la riconferma dell’attuale management”. Lo dichiara Antonio Apa, Segretario generale Uilm Genova. Ma anche dalla Fim Cisl viene ribadito lo stesso concetto.

“Ancora una volta Fincantieri va oltre l’onda lunga del Covid e dell’attuale instabilità dei mercati e dei prezzi delle materie prime dovuti alla crisi ucraina e infonde un messaggio di speranza e fiducia a tutto il comparto industriale italiano attraverso l’ennesimo bilancio positivo varato dal dott. Bono. Il Gruppo Fincantieri infatti registra nel 2021 una crescita del 28% dei ricavi che toccano quota 6,6 miliardi con un ebitda di 495 milioni e un utile di 22. Il carico di lavoro sfonda il tetto di 35,5 miliardi per 16,4 milioni di ore lavorate e 19 navi consegnate”, dice Apa.

“Questi sono risultati che consentono l’assunzione dei lavoratori a riprova del fatto che la società non è solo orientata al profitto ma anche al valore sociale della produzione creando ricchezza per il Paese e con essa posti di lavoro di cui ne beneficiano i lavoratori, le loro famiglie e i cantieri liguri. Inoltre, grazie alla lungimirante strategia di politica industriale del dott. Bono, Fincantieri amplia le sue competenze entrando in nuovi segmenti tecnologici e mettendo a terra importanti e innovativi progetti, insieme a primari partners nazionali e internazionali”, continua il segretario della Uilm.

“La Uilm non può che essere soddisfatta di questi risultati che abbiamo contribuito a realizzare insieme ai lavoratori. Per questo non posso che auspicare e come me la pensano gli 8000 dipendenti Fincantieri che il Governo dia continuità all’attuale management”, conclude.

“In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando dopo gli anni faticosi derivati dalla pandemia e quelli che stiamo iniziando ad affrontare a causa della guerra e le relative ricadute sull’economia, i risultati di bilancio del Gruppo Fincantieri sono un’ autentica boccata di ossigeno e di soddisfazione per il sindacato e i lavoratori”, spiega la Segreteria FIM Cisl della Liguria.

“Sappiamo bene che la Cantieristica Navale ha sofferto molto nel passato e con lei i lavoratori. Non è facile costruire navi sempre più belle e competitive per il mercato libero, sia nel settore civile che in quello militare, ma negli anni il gruppo è stato modellato per ottenere risultati sempre più soddisfacenti, dimostrando ancora una volta che sia i lavoratori che il management sanno rendere leader questa azienda, che ha sviluppato professionalità di prim’ordine su scala globale. Oltre al core business oggi il gruppo ha allargato il suo orizzonte produttivo con una galassia di nuove attività in diversi settori. Nonostante le difficili ricadute causate dalla pandemia, il gruppo è sempre in crescita occupazionale”, sottolinea il Coordinatore Ligure FIM Cisl per la Cantieristica Navale Fabio Carbonaro.

“Crediamo che a seguito di questi risultati non si possano avere dubbi sulla riconferma del vertice aziendale”, ribadisce il Segretario Generale FIM Cisl Liguria Christian Venzano che aggiunge: “Il Governo nelle prossime settimane dovrà ridiscutere le nomine per lo scadere del mandato, ma crediamo che in questo momento un cambiamento di rotta potrebbe rappresentare un passo falso. Come Fim Cisl saremo vigili sugli sviluppi della vicenda e faremo tutto quel che ci sarà consentito affinché non si manifestino i soliti balletti innescati dagli interessi della politica che ricadrebbero negativamente su questa azienda che funziona”.