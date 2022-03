Film commission, il 2022 inizia con Ferrari: tanti nuovi film, serie e spot sul "set Liguria" - Genova 24

Genova Liguria Film Commission archivia un 2021 di altissimo profilo e apre un nuovo anno all’insegna della continuità, proponendosi con uno schema ormai consolidato, ma rilanciando sul fronte delle nuove sfide.

Nel periodo gennaio – inizio marzo 2022 sono già 84 le produzioni assistite e censite (erano 63 nello stesso periodo del 2021). 90 giorni di pre-produzione e 70 giorni di riprese, per un totale di 160 giornate di produzione; 349 la somma dei collocamenti, per un totale di 910 giornate di lavoro e 335 notti d’albergo; ricadute economiche dirette quantificabili in oltre 150 mila Euro. Già sono stati coinvolti 32 i Comuni liguri, per produzioni e riprese.

Le produzioni non si fermano neppure in inverno, quindi, a dimostrazione che la Liguria è una regione in cui si può girare tutto l’anno.

Per quanto concerne i top player di maggior rilevanza, il 2022 si è aperto all’insegna dei commercials: anzitutto Ferrari, con il promo della 812 Superfast girato sulle strade tortuose del Monte Fasce; a seguire il nuovo visual di Intimissimi, girato tra Portofino, Santa Margherita Ligure e Recco; e ancora Oakley, con una 2 giorni di sequenze action fra altopiano delle Manie e numerosi Comuni del comprensorio. E poi musica, con il nuovo videoclip del brano “Andrea”, dell’artista ligure Bresh.

Produzioni (a maggior impatto) attualmente in preparazione per il 2022: 7 film italiani, 1 film coproduzione internazionale (Italia/Austria), 5 docu-film, 1 serie TV internazionale (Inghilterra/USA), 1 trasmissione TV di richiamo nazionale.

Produzioni (a maggior impatto) attualmente in sviluppo per il 2022: 2 film italiani, 3 film internazionali (Germania, Francia, USA), 2 nuove serie TV, prima stagione (di cui una internazionale, Germania), 1 docu-film.

Nel 2021 si è consolidato il successo delle serie TV, in una Liguria sempre più “Terra da Fiction” – L’anno appena trascorso si è concluso con vari risultati rilevanti, indicativi di una strategia efficace. Il primo, più evidente, il successo di Blanca, la serie targata RAI Fiction / Lux Vide; la più vista secondo dati audience d’autunno, con una media di 5,5 milioni di spettatori e il 25,5% di share. Il 28 febbraio è invece andata in onda su SKY la prima puntata di Hotel Portofino (un totale di 6 episodi, ogni lunedì), serie UK/USA prodotta da Eagle Eye Drama per PBS/ITV/Foxtel. Mentre per il 28 marzo si attende l’uscita su RAI1 di Sopravvissuti, produzione Rodeo Drive per Rai Fiction/ZDF/France Télévision. Il 2021 di GLFC ha visto protagoniste anche altre serie TV: The Serpent Queen (Starz/Lionsgate), la seconda stagione di Petra (Cattleya per SKY) e Blocco 181 (SKY Studio).

“I numeri presentati rappresentano la grande capacità del sistema ligure di essere attrattivo – dichiara l’assessore alla Cultura e alla Formazione Ilaria Cavo – Avevamo identificato questo settore come un fattore di Restart e lo è stato: pensare che nel 2021 80 comuni liguri sono stati coinvolti nelle produzioni. Genova Liguria Film Commission ha avviato l’iter per diventare un ente di formazione accreditato e questo permetterà, nella programmazione del prossimo Fondo Sociale Europeo, di destinare risorse in questo ambito specifico”.

Al fine di dare slancio al territorio nel settore delle Fiction, che in questi anni hanno visto un grande successo di pubblico e che rappresenta un segmento in forte espansione, la GLFC ha realizzato un progetto di marketing territoriale innovativo dal titolo Digital Fiction Festival (DFF). Si tratta di un contenitore dell’audiovisivo nato nel 2019 che rappresenta un BtoB tra domanda e offerta, dove la domanda sono le case di produzione nazionali ed internazionali e l’offerta il territorio liguri ed i servizi sempre più sofisticati messi a punto dalla Film Commission ligure.

Grazie alle azioni messe in campo attraverso questo progetto strategico DFF, si è dato vita ad un vero e proprio fenomeno che ha imposto la Liguria come meta per le produzioni di serie tv. Coadiuvato dalla presenza costante di Bandi per l’audiovisivo messi a punto da Regione Liguria, questo settore ha avuto una forte crescita in soli tre anni, tanto da far diventare la nostra regione una delle mete più interessanti per girare serie tv, anche grazie alle attività di supporto Taylor made realizzate da GLFC.

“L’audiovisivo si è rivelato, dati alla mano, un reale motore di sviluppo economico regionale, oltreché incentivo all’occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura e del nostro territorio – racconta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Anche grazie al lavoro di Genova Liguria Film Commission, gli sforzi di Regione Liguria per valorizzarne al massimo le capacità, con bandi che dal 2016 ad oggi hanno avuto una dotazione complessiva di 6 milioni di euro, hanno portato importanti ricadute sul territorio: 1100 giornate di riprese, 590 professionalità residenti in Liguria coinvolte e investimenti complessivi per 11 milioni di euro. Forti di questi risultati, Regione Liguria ha deciso di continuare a investire sull’audiovisivo con un doppio bando da un milione e mezzo di euro, che vuole attrarre da un lato nuove produzioni estere (750 mila euro) e dall’altro sostenere lo sviluppo e la produzione dei progetti locali (750 mila euro). Le imprese interessate potranno richiedere le agevolazioni, che prevedono contributi a fondo a copertura massima dell’80% dell’investimento, presentando domanda a Filse dal 29 marzo al 29 aprile. Abbiamo parlato di audiovisivo anche a Dubai, dove abbiamo incontrato anche il management della ‘Dubai TV & Film Commission’ che si è dimostrata molto interessata e che ci ha chiesto di organizzare, già nel corso di questa settimana, una call di incontro e confronto per tessere nuove sinergie di collaborazione, promozione e sviluppo”.

“Regione Liguria conferma una grande sensibilità nei confronti del comparto dell’audiovisivo ligure – afferma la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla – Dopo anni difficili per l’industria creativa, questo doppio bando rappresenta un’importante azione di rilancio per il nostro territorio e le imprese liguri. Il successo di questi ultimi anni evidenzia come sia stato fatto un grande lavoro di squadra tra istituzioni e Film Commission. Il mio plauso va anche al mio Consiglio Direttivo, molto operativo, composto da Claudia Oliva, Roberto Lo Crasto, Giorgio Oddone e Giorgio D’Alia.”.