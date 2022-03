Fiamme sul tir che trasporta gpl in A12: l'intervento dei vigili del fuoco evita il disastro - Genova 24

Chiavari. Un intervento rapido e provvidenziale che di fatto ha con tutta probabilità evitato un disastro. Stiamo parlando dei vigili del fuoco di Chiavari che nella serata di ieri poco dopo le 21,30 sono intervenuti in A12 per spegnere le fiamme scaturite su un autoarticolato che viaggiava in direzione Livorno.

Il tir trasportava gpl e le fiamme, sviluppatesi nel motore, stavano velocemente aggredendo tutto il mezzo, a pochi centimetri dal “bombolone” contenente il gas naturale liquefatto. Dopo un primo intervento dell’autista, accortosi del fumo che usciva dal cofano, sono stati allertati i pompieri che si sono recati immediatamente sul posto per spegnere definitivamente il tutto.

Durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza del piccolo ma pericoloso incendio, la autostrada è rimasta aperta ma con una riduzione di carreggiata ad una solo corsia istituita per sicurezza.