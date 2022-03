Fiaccolata per la pace in Ucraina, a Masone mille persone esprimono solidarietà e vicinanza - Genova 24

Genova. Circa mille persone hanno preso parte alla fiaccolata per la pace in Ucraina, che si è tenuta ieri sera per le vie di Masone, promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale no profit “Noi per voi” e il circolo Oratorio.

Il ritrovo era alle 21 in piazza della chiesa e si sono percorse poi via Roma e viale Vittorio Veneto. I partecipanti hanno portato con sé fiaccole, candele e luci per far sentire ancora di più la propria presenza. Mentre coloro che non hanno potuto partecipare fisicamente, hanno fatto sentire la propria vicinanza da casa, accendendo candele sui balconi o sui davanzali delle finestre.

La solidarietà degli abitanti di Masone è partita già nei giorni scorsi con un a raccolta di beni destinata alla popolazione ucraina.

E come sottolinea l’Amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook: “Grazie alla grande generosità dei cittadini e di tutte le Associazioni coinvolte nell’iniziativa, è già stato riempito il cassone del furgone messo a disposizione dalla CRI di Masone”.